Benevento-Juventus apre la trentunesima giornata di Serie A: allo stadio Ciro Vigorito si affrontano i sanniti e i bianconeri nella più classica delle sfide testa – coda.

La Vecchia Signora è chiamata a riscattarsi dopo la cocente sconfitta di Champions contro il Real Madrid: la squadra del tecnico Massimiliano Allegri deve giocoforza non perdere la rotta, evitando così che il Napoli, diretto concorrente alla vittoria finale del torneo, possa rosicchiare i quattro punti di vantaggio sinora accumulati da Dybala e compagni.

Non sarà facile fare la partita a Benevento, in particolare per il momentaneo stato di grazia dei padroni di casa, galvanizzati dall’ultimo successo interno di mercoledì contro l’Hellas Verona, nel recupero della ventisettesima giornata, che di fatto tiene aperta ancora qualche residua speranza di salvezza.

Nell’unico confronto Benevento-Juventus, disputatosi nell’attuale stagione all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si imposero a fatica sui sanniti con il risultato di 2-1, dopo aver rimontato uno svantaggio iniziale siglato da Ciciretti su punizione. Ci pensarono Higuain e Cuadrado a salvare la faccia della Vecchia Signora, che rischiava di arrendersi miseramente agli ospiti.

A dirigere l’incontro Benevento-Juventus è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: sono sette i precedenti dei sanniti con il fischietto laziale, si segnalano 2 successi e 5 sconfitte; solamente due le gare dei bianconeri dirette dall’arbitro in questione, entrambe nell’attuale stagione e che hanno fruttato due successi, ultimo dei quali il 7-0 sul Sassuolo dello scorso 4 febbraio.

Dove vedere Benevento-Juventus in diretta tv e live streaming

L’incontro Benevento-Juventus sarà trasmesso sia su piattaforma satellitare Sky, al canale Sky Calcio 1 HD, in diretta a partire dalle ore 14.30, con la telecronaca che sarà affidata a Maurizio Compagnoni, mentre il commento tecnico a Luca Marchegiani, che su digitale terrestre Mediaset Premium, al canale Premium Sport HD, in diretta a partire dalle ore 13.30, con la telecronaca che sarà curata da Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà affidato ad Aldo Serena.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso le applicazioni disponibili per smartphone e tablet: per gli abbonati alla piattaforma satellitare Sky, sarà disponibile SkyGo, che può essere scaricato sui principali market store, mentre per i titolari di tessera Premium invece è disponibile Premium Play.

Probabili formazioni Benevento-Juventus, sabato 7 aprile 2018

Probabili formazioni Benevento (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Venuti; Cataldi, Sandro; Guilherme, Djuricic, Brignola; Diabaté. A disposizione: Brignoli, Sparandeo, Gyamfi, Rutjens, Billong, Del Pinto, Volpicelli, Viola, Sanogo, Lombardi, Iemmello, Coda. Allenatore: Roberto De Zerbi.

Probabili formazioni Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Alex Sandro; Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disposizione: Buffon, Del Favero, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Howedes, Khedira, Marchisio, Asamoah, Sturaro, Bentancur, Douglas Costa. Allenatore: Massimiliano Allegri.