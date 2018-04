Benevento, tifosi in delirio per l’arrivo della Juventus (video)

“La prima volta non si scorda mai.” Lo sa bene il Benevento che ieri ha accolto per la prima volta nella propria città la capolista del campionato italiano. La Vecchia Signora è arrivata in pullman a Benevento intorno alle 18:30 e si è diretta verso l’Una Hotel Il Molino, la struttura che ospita i bianconeri. Ad accogliere la capolista della Serie A in città, centinaia di tifosi bianconeri in delirio che hanno incitato la propria beniamina con cori e applausi. L’entusiasmo bianconero non si è fermato neanche lungo il tragitto del pullman. Difatti i tifosi della Juventus hanno accompagnato i propri giocatori fino all’ingresso dell’hotel.

Oggi al “Vigorito”, neanche a dirlo, per la prima volta della Juventus, si prevede il tutto esaurito. Sono sedicimila i biglietti venduti per il match odierno che si vanno ad aggiungere agli otto mila abbonati, complice, anche, la numerosa rappresentanza di tifosi bianconeri in Campania. I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle ore 11:30, mentre il fischio di inizio sarà alle ore 15:00. Benevento-Juventus è il match che apre la 31esima giornata di Serie A. La capolista contro il fanalino di coda, un match che, sulla carta, ha ben poco da raccontare, ma non mancherà lo spettacolo e l’appoggio del pubblico padrone di casa.

Ecco il video dell’accoglienza al pullman della Juve

https://www.youtube.com/watch?v=NWO2F7pEQo8