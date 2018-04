Buffon andrà comunque al Mondiale: nuova proposta per il capitano azzurro

Buffon andrà comunque al prossimo Mondiale di Russia: il capitano della Juventus e della Nazionale italiana, dopo la storica esclusione della nostra rappresentativa dai prossimi campionati del mondo, avrà modo di prendere parte alla competizione più ambita dai calciatori, stavolta però in una veste diversa.

Infatti Buffon è stato invitato quale testimonial, di una compagnia aerea russa, la S7 Airlines nella fattispecie.

Di sicuro il portiere bianconero avrebbe desiderato prendere parte ai Mondiali in un’officina decisamente diversa, indossando i guanti e la divisa azzurra. Sarebbe stata l’epopea per un campione che avrebbe potuto partecipare al sesto campionato del mondo in carriera, un record assoluto e difficilmente eguagliabile.

Buffon al Mondiale ? Tutti i dettagli

Come detto, Buffon avrà la possibilità di prendere parte in maniera indiretta alla competizione che avrà inizio il prossimo 14 giugno, con la sfida inaugurale tra Russia ed Arabia Saudita.

A rivelare la notizia è il quotidiano ‘La Stampa’, nell’edizione odierna: in particolare Buffon è stato invitato a girare uno spot pubblicitario con la predetta compagnia russa nei giorni tra il 14 ed il 16 giugno.

Considerata anche la contemporanea disputa delle gare dei Mondiali, la FIFA potrebbe comunque invitarlo per assistere alle gare della competizione. Oltre al danno la beffa di dover vedere le partite dalla tribuna, senza la possibilità di rappresentare i colori azzurri.

Prima di tutto questo però è in programma il sofferto addio al calcio di Buffon: il 4 giugno di scena all’Allianz Stadiun la gara amichevole dell’Italia contro l’Olanda. Ancora una sfida che, una volta, voleva rappresentare una tappa di avvicinamento ai Mondiali che purtroppo entrambe le compagini non potranno giocare a causa dell’insolito verdetto del campo.

Buffon potrà nella circostanza ricevere il giusto tributo per quanto fatto vedere in campo e per il simbolo che rappresenta per i colori azzurri.