Buffon dovrebbe lasciare il calcio giocato al termine di questa stagione: la notizia circola oramai da mesi, supportata da un lato dall’evidente età anagrafica e dall’altro soprattutto da alcuni indizi che lo stesso portiere juventino ha segnato a destra e a manca.

In molti non si rassegnano all’idea di vedere il Gigi nazionale lontano dal rettangolo verde, soprattutto perché Buffon, nel bene o nel male, ha segnato un’epoca del calcio italiano ed internazionale.

Tuttavia, a turbare la quiete per una notizia che appare a tutti gli effetti scontata è una bomba di mercato che riguarderebbe il capitano bianconero, destinata nel caso a sconvolgere tutti gli equilibri.

Buffon, i dettagli dell’offerta di mercato

Circola ormai da ore, su diversi media argentini, la notizia di un interessamento da parte del Boca Juniors a Gianluigi Buffon, operazione che dovrebbe concretizzarsi nel secondo semestre del 2018, arco temporale nel quale il club sudamericano necessita appunto di un estremo difensore.

Il rapporto con la Vecchia Signora scade il prossimo giugno, proprio per questo il Boca si sarebbe orientato su Buffon per assicurarsi le prestazioni del portiere juventino per i prossimi mesi.

Il club argentino, come detto, è alla ricerca di un estremo difensore per il prossimo semestre, nel quale tenterà l’assalto decisivo alla Copa Libertadores, trofeo che manca dal lontano 2007. Buffon potrebbe essere alla stregua il giusto tassello per rimpinguare la rosa, nella quale l’attuale numero uno, Rossi, non sembra più convincere. Con l’innesto appunto del capitano della Juventus ci sarebbe un’autentica competizione tra i pali che potrà di certo giovare.

D’altro canto lo stesso Buffon avrebbe il vantaggio di essere libero già a partire da giugno, quando tutte le Nazionali saranno impegnate nel Mondiale di Russia: con l’esclusione degli azzurri dalla competizione, ci sarà la possibilità di anticipare i tempi per concludere l’affare.

A rendere ulteriormente suggestiva la notizia è la personale conoscenza di Buffon del presidente del Boca, con il quale ebbe modo di cenare a Torino assieme all’ex juventino Carlos Tevez diversi anni fa.

Che si tratti di realtà o di semplice fantamercato lo scopriremo solo più avanti, quando, a bocce ferme, Buffon chiarirà le intenzioni sul suo futuro.