Buffon, Kahn critica il portiere della Juventus: “Dovevi ritirarti prima”

Col senno del poi si sa è tutto più facile. Soprattutto facile parlare. Gigi Buffon mercoledì sera ha dimostrato di essere ancora uno dei portieri più forti del mondo nonostante la sua età sia avanzata. Mercoledì sera si è reso protagonista di parate spettacolari che hanno consentito alla Juventus di effettuare la rimonta.

Le sue dichiarazioni post partita hanno diviso parecchi personaggi tra cui arbitri ed ex arbitri, giocatori ed ex giocatori. Hanno colpito le parole del portiere tedesco Oliver Kahn, ritiratosi nel 2008, e nel giro della nazionale tedesca fino al 2006 quando si disputarono proprio i Mondiali in Germania. Un argento e un bronzo ai Mondiali, otto scudetti, una Champions e sei Coppe di Germania compongono il Palmàres di Kahn:

Ecco le sue dichiarazioni nel giornale BILD: ” Buffon è stato testardo: se non si fosse fatto accecare dall’ossessione di vincere la Champions League avrebbe potuto finire in una maniera migliore. Se non si fosse impuntato di vincere nuovi record non avrebbe avuto queste due grosse delusione contro Svezia e Real Madrid. Ad un certo punto arriva il momento in cui un calciatore deve farsi un’esame e chiedersi se è arrivata l’ora di mettere gli scarpini al chiodo.”

Continua parlando di se stesso:” Quando arrivai a vincere la medaglia di bronzo con la Germania nel 2006 ho capito che dovevo dire basta. Poi nel 2008 con il Bayern. Non aveva più senso continuare. Penso al mio collega Philipe Lahm: lui dopo tanti successi in nazionale econ il Bayern ha deciso di dire basta,anche se lui aveva finito a soli 33 anni. E’ una scelta che comunque approvo. Ad ogni modo la carriera di Buffon non verrà macchiata per l’espulsione di Madrid. Ha vinto un mondiale, sei campionati consecutivi con la Juventus, rimarrà il miglior portiere in circolazione”.