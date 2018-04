Calciomercato Milan, tutti i nomi per il dopo Suso

Calciomercato Milan. L’ombra del fair play finanziario incombe sul Milan e la società rossonera nel mercato estivo potrebbe essere costretta a far partire uno dei suoi gioielli. L’uomo indiziato è lo spagnolo Suso, uno dei pezzi pregiati del Milan, un giocatore a cui le offerte non sono mai mancate, soprattutto dalla Premier League. Proprio dal campionato inglese il Milan lo prelevò dal Liverpool a costo zero, quindi una sua cessione garantirebbe al club rossonero una plusvalenza niente male. Ovviamente, con la partenza dell’esterno spagnolo, Fassone e Mirabelli dovrebbero cercare un sostituto all’altezza in grado di soddisfare sia la società per quanto riguarda i costi dell’operazione e sia il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso, che vorrebbe ritrovarsi in rosa almeno un giocatore che abbia le stesse caratteristiche tecniche di Suso.

ECCO I NOMI PER IL POST SUSO – Secondo quanto riporta il sito Calciomercato.it, uno dei nomi più insistenti che circolano nell’ambiente rossonero è quello di un altro spagnolo, ovvero l’esterno del Napoli José Maria Callejon. Un altro giocatore che potrebbe interessare seriamente ai rossoneri e che per caratteristiche tecniche andrebbe a ricoprire alla grande il ruolo di Suso, è l’esterno del Sassuolo Matteo Politano. Il giocatore romano è stato uno dei sogni sfumati del Napoli durante la sessione del mercato invernale, seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Il Sassuolo potrebbe far scatenare una vera e propria asta che coinvolgerebbe appunto il Napoli, la Juventus e a cui si aggiungerebbe anche l’Inter di Luciano Spalletti che non ha mai nascosto l’interesse per il giovane esterno.

LE PISTE ESTERE – Ovviamente, gli occhi della dirigenza rossonera, non sono puntati solo al campionato italiano, e le piste estere non sono da sottovalutare. I nomi più accreditati sono quelli di Lucas Vazquez del Real Madrid e soprattutto quello dell’ argentino del Tottenham Erik Lamela. L’esterno ex Roma, potrebbe essere una soluzione ideale perché è in possesso di passaporto comunitario e da tempo non è più tra gli intoccabili di Pochettino. Un altro nome interessante proviene dal campionato francese, ed è quello di Florian Thauvin, assoluto protagonista con il Marsiglia guidato da Rudi Garcia. L’esterno francese, ha totalizzato in questa stagione ben 24 presenze e 14 gol, è in grado di occupare più ruoli nella fase offensiva, ed è capace di alternarsi sia con il piede destro che con il sinistro. Sempre nella Ligue 1 sono presenti i profili più interessanti: Rony Lopes del Monaco, Saint-Maximine del Nizza e Cornet del Lione.

Proprio nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Milan, l’allenatore dei rossoneri Gennaro Gattuso, ha parlato dell’esterno spagnolo facendo capire alla dirigenza l’importanza dello spagnolo nel suo Milan. Così il tecnico calabrese su Suso:”E’ migliorato tantissimo, ma adesso mi aspetto che attacchi più la porta e magari provare a fare più gol. Mi piace molto quando si accentra e va in posizione centrale. A livello mentale è cambiato tantissimo e ci da una grossa mano quando siamo in difficoltà e si fa dare palla. Faremo di tutto per tenere Suso, ma penso che su questo non ci sia nessun problema“.