Calciomercato Roma, sarà sfida aperta con il Liverpool anche sul mercato?

Calciomercato Roma. Oltre a sfidarsi sul campo per la semifinale di Champions League, Roma e Liverpool sono pronte a farlo anche sul mercato. Secondo quanto riporta il giornale inglese Liverpool Echo, la Roma e i Reds hanno messo gli occhi sullo stesso obiettivo, il forte difensore francese del Siviglia Clément Lenglet. Il difensore classe 95 è da tempo sul taccuino del DS Monchi che vorrebbe strappare il difensore alla sua ex squadra e regalarlo a Eusebio Di Francesco, ma non sarà facile. Sul francese, infatti, oltre ai Reds, ci sarebbe anche il Barcellona di Ernesto Valverde che ha apprezzato le doti del giocatore nell’ultimo anno di Liga.

CHI E’ CLEMENT LENGLET – Nato a Beauvais il 17 giugno del 1995, è un difensore centrale dotato di un ottima tecnica. Cresciuto nelle giovanili del Nancy, esordisce in prima squadra all’età di 18 anni in occasione della partita di Ligue 2 francese contro l’Arles-Avignon. Nel 2016, sempre con la maglia del Nancy, vince il campionato della Ligue 2 che vale la promozione in Ligue 1. Nel gennaio del 2017 è proprio l’attuale DS romanista Monchi a portarlo al Siviglia, collezionando a oggi ben 46 presenze tra Liga, Coppa del Re e Champions League mettendo a segno 3 reti e diventando uno dei punti fermi della difesa di Vincenzo Montella.