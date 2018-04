Questa sera, all’Allianz Stadium e al Ramon Sanchez Pizjuan, si sono giocati i primi due match validi per i quarti di finale di Champions League ovvero Juventus – Real Madrid e Siviglia – Bayern Monaco.

Per le due padrone di casa, le partite non hanno avuto per niente un lieto fine visto che entrambe sono uscite dal terreno di gioco sconfitte: Juventus – Real Madrid 0-3 e Siviglia – Bayern Monaco 1-2.

La squadra italiana è stata colpita da uno strepitoso Cristiano Ronaldo per due volte e poi da Marcelo; i bianconeri quindi hanno una strada piuttosto in salita verso la semifinale visto che il ritorno sarà a Madrid e recuperare 3 reti e non farne segnare nessuna agli avversari, al Santiago Bernabeu, sarà un’impresa quasi impossibile.

C’è da dire comunque, anche se non deve suonare come una giustificazione poiché sarebbe stato comunque difficile recuperare 3 reti in così poco tempo, che la squadra di Allegri ha giocato mezz’ora in dieci per via dell’espulsione di Dybala al 66° per doppia ammonizione: la prima per simulazione e la seconda per fallo.

Dunque soltanto un miracolo potrebbe portare la squadra di Torino, ora con un piede fuori dalla competizione, alle semifinali.

Da questa sfida la Juventus esce con le ossa rotte, fallendo questa prova che gli fu già fatale durante la finale di Cardiff.

Il Siviglia ha affrontato il Bayern Monaco in casa e, dopo una mezz’ora, ha trovato il vantaggio con Sarabia, gol che però non è bastato per ritenersi al sicuro perché, prima un autorete di Jesus Navas e poi un gol di Thiago Alcantara, hanno regalato la vittoria al club tedesco.

L’impresa, per la squadra di Montella non è del tutto impossibile, visto che i tedeschi non hanno vinto con ampio margine, l’unica nota negativa per il club spagnolo è che il ritorno si giocherà la prossima settimana a Monaco di Baviera e il Bayern in casa è duro da affrontare.