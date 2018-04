Champions League, Mario Sconcerti: “La Roma è più adatta alla competizione della Juventus”

Alla vigilia della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Juventus, giocata al Santiago Bernabeu e finita per 1-3 con conseguente passaggio del turno da parte dei Blancos, Mario Sconcerti ha voluto commentare su Il Corriere della Sera l’impresa della Roma contro il Barcellona che, con il risultato finale di 3-0, ha eliminato i blaugrana dalla competizione, qualificandosi per la prima volta nella storia del club giallorosso alle semifinali.

Queste le parole del giornalista: << E’ stata un’ottima prestazione da parte della Roma, scuotendo dopo diverso tempo le fondamento del calcio italiano; hanno reso possibile ciò che da chiunque era ritenuto impossibile. A mio parere, la Roma è più adatta al torneo breve rispetto alla Juve, e ne avevo parlato già altre volte. I bianconeri sono una squadra potente, ma meno agile e meno portati a giocare un calcio totale, eccezionale unicità della Roma. A differenza dei giallorossi, però, hanno dei giocatori che singolarmente possono inventare di più. Grazie alla Roma ora possiamo dire di non essere gli ultimi, e adesso c’è anche modo di sperare di poter arrivare primi >>.

Insomma, ennesima dichiarazione opinabile di Mario Sconcerti, come quel famoso ”Cristiano Ronaldo alla Juve farebbe panchina”. Questa volta, a partite finite, non si può non dargli ragione, tuttavia ricordandoci che la Juventus, negli ultimi 4 anni, ha giocato ben due finali di Champions League.