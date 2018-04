Che fine farà lo Stadio San Paolo? E’ in vendita a 50 milioni di euro

Il Napoli, domenica pomeriggio alle 15, allo stadio San Paolo riceverà il Chievo Verona, squadra che all’andata fermò gli azzurri sullo 0-0. Napoli, che è alla ricerca della vittoria, per restare sulla scia della Juventus, che sabato alle 15 sarà al Vigorito di Benevento, per un risultato che si attende scontato. Stadio San Paolo, che dovrebbe avere un bel colpo d’occhio, grazie al calo del prezzo dei biglietti, per queste ultime gare casalinghe, per avere un maggior supporto e spingere la squadra all’impresa, che è diventata un po’ più difficile. San Paolo che è diventato, protagonista di una disputa al Comune di Napoli, che avendo dei debiti da colmare ha ufficialmente messo in vendita l’impianto più importante della città, e il terzo stadio d’Italia per capienza al prezzo di 50 milioni di euro. Il San Paolo, come ben sappiamo, non versa in ottime condizioni. Bisogna cambiare i sediolini, crepe da curare, bagni non proprio presentabili, e terzo anello chiuso per il rischio di crollo, al saltare e gioire dei tifosi.E bisognava anche togliere la pista d’atletica. Napoli, nel 2019 ospiterà le Universiadi, e come promesso dall’assessore allo sport Ciro Borriello, ci sarebbero stati pronti interventi per un’ottima presentazione dei giochi. Invece, a Fuorigrotta, ancora niente. Il San Paolo, ricordiamo ottenne una ristrutturazione per i Mondiali di Italia ’90. Ora, bisognerà attendere anche la risposta del presidente azzurro De Laurentiis, che da sempre aveva chiesto la gestione dello stadio, trovando sempre un muro, alzato dal sindaco di Napoli, De Magistris.