Chievo: Maran confermato in panchina

Sono state ore decisive per il futuro di Rolando Maran sulla panchina del Chievo. In mattinata si era diffusa la voce dell’esonero del tecnico, sostituito dal tecnico della Primavera Lorenzo D’Anna. Queste voci non hanno trovato conferma in quanto nel pomeriggio si è tenuta una riunione nella dirigenza gialloblù che hanno confermato l’allenatore trentino.

Maran ormai da tre stagioni sulla panchina del Chievo che era stato chiamato a sostituire Corini un paio di stagioni fa era riuscito a portare in salvo il Chievo facendo anche divertire per il suo gioco imprevedibile e scoppiettante. La scorsa stagione si era quasi posizionato a metà classifica per poi finire in 14° posizione con 43 punti. Meglio fece nella stagione 2015/2016 dove si classificò nono con 50 punti. Solo Del Neri aveva fatto meglio al primo anno in serie A portando la società ad una storica qualificazione europea.

Quest’anno dopo una buona partenza il Chievo ha subito un brusco calo sia mentale che fisico. Certo c’è l’attenuante degli infortuni che hanno privato la squadra di molte certezze, ma sembra si sia perso quell’alchimia di gruppo che l’aveva portato a raggiungere risultati importanti. La squadra ora è scivolata a due punti dalla zona retrocessione e speriamo di rivedere il miracolo “Chievo” visto negli ultimi anni.