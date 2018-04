Sporting Lisbona, sospesi 19 calciatori. Il presidente: “Sono bimbi viziati”

Clamoroso a Lisbona, sponda Sporting. Il giorno dopo la sconfitta nei quarti di Europa League contro l’Atletico Madrid, il presidente dei biancoverdi Bruno de Carvalho ha criticato senza mezze misure in maniera pesantissima e soprattutto pubblica, attraverso un post su Facebook, la prestazione dei propri calciatori. Questi ultimi hanno reagito alle dure parole del presidente, decidendo di non allenarsi senza una spiegazione valida alle critiche da parte della società: un vero e proprio ammutinamento. Ma andiamo con ordine. Dopo le dure parole di de Carvalho, ha risposto il portiere Rui Patricio, veterano del club lusitano, sempre attraverso i social network: “In questo post vogliamo esprimere il nostro dispiacere per le parole del presidente e per l’assenza di appoggio da parte di chi dovrebbe essere il nostro leader. Ha puntato il dito per colpevolizzare pubblicamente i calciatori quando l’unione di un gruppo si basa sugli sforzi congiunti, indipendentemente dalla situazione che stiamo passando. Tutti i problemi si risolvono all’interno del gruppo”. Chiaro.

Il problema è che dopo le parole di Rui Patricio, il presidente de Carvalho ha deciso di rispondere, in maniera ancora più dura, annunciando di fatto dei provvedimenti pesantissimi contro i propri calciatori: “Tutti gli atleti che hanno sottoscritto quelle parole andranno incontro a provvedimenti disciplinari. Ne ho abbastanza di bambini viziati che non rispettano niente e nessuno. Questi bambini viziati pensano di andare lontano, ma questa volta la mia pazienza si è esaurita nei confronti di chi crede di essere più importante del club e di qualsiasi critica”. Una vera e propria polveriera, scoppiata pubblicamente. Ora si attende la decisione definitiva del presidente e allo stesso tempo quella dei calciatori, che teoricamente dovrebbero scendere in campo domenica sera contro il Pacos de Ferreira. C’è ancora un’intera giornata per far rientrare il caso, basterà?

Caos Sporting Lisbona, i diciannove calciatori sospesi dal presidente

Difficile capire come andrà a finire in casa Sporting Lisbona. Nel frattempo i media portoghesi hanno fatto uscire i nomi dei diciannove calciatori sospesi dal presidente Bruno de Carvalho: Rui Patricio, William Carvalho, Coates, Coentrao, Gelson, Piccini, Acuna, Battaglia, Bryan Ruiz, Bruno Fernandes, Montero, Ristovski, Wendel, Ribeiro, Doumbia, Bruno Cesar, Podence, Palhinha e Leao. Situazione in evoluzione, domani ne sapremo sicuramente di più.