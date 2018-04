Classifica Scarpa D’Oro: vola Salah, inseguono Immobile e Icardi

Siamo arrivati ormai ad Aprile e i maggiori campionati europei entrano nel vivo infatti molte squadre cercano la disperata ricorsa verso la vittoria del campionato, altre invece tentano di tutto per salvarsi, gli attaccanti si sfidano a suon di goal per vincere la classifica capocannonieri e tutti sono alla ricerca di uno dei premi più ambiti nel panorama calcistico europeo: la Scarpa D’Oro.

La Scarpa D’oro è un riconoscimento calcistico fondato nel 1967 che viene conferito al calciatore che si è distinto, durante la stagione calcistica europea, ottenendo il maggior punteggio calcolato moltiplicando il numero di reti messe a segno in partite di campionato per il coefficiente di difficoltà del campionato stesso. Inizialmente (dal 1968 al 1991), questo riconoscimento veniva dato al più grande marcatore europeo per numero di goal, senza attuare delle distinzioni relative al livello di difficoltà del campionato. I primi tre calciatori ad essere premiati sono stati Eusebio (Benfica) con 42 goal, Zekov (Cska Sofia) con 36 reti e Gerard Muller (Bayern Monaco) con 38 goal.

Dopo una interruzione dell’assegnazione del riconoscimento dal 1992 al 1996, nel 1997 è stato introdotto un nuovo sistema di punteggio basato sul Coefficiente Uefa: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto del Ranking, 1,5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione, 1 tutti gli altri campionati dalla ventitreesima posizione in giù. Il vincitore della prima edizione con l’introduzione del coefficiente è stato il ‘fenomeno’ Ronaldo con 34 reti siglate nel Barcelona (68 punti totali).

Gli ultimi vincitori

Negli ultimi tre anni c’è stato un vero e proprio dominio della Liga per la rincorsa alla Scarpa D’Oro. Nella stagione 2014-15 è stato il portoghese Cristiano Ronaldo a conquistare questo prestigioso riconoscimento, siglando la bellezza di 48 goal (fino ad ora è il secondo punteggio migliore dopo i 50 goal siglati da Messi nel 2011) per un totale di 96 punti. Nella stagione 2015-16 invece la Scarpa d’Oro è stata conquistata dal calciatore del Barcellona Luis Suarez che, con i suoi 40 goal, ha totalizzato 80 punti. Lo scorso anno è stato l’anno di Lionel Messi che, per il quarto anno, conquista il titolo di miglior marcatore europeo con 37 reti, totalizzando 74 punti.

Situazione attuale

Come detto in precedenza, la stagione è entrata nel vivo e i cannonieri dei campionati europei si sfidano a suon di goal per la conquista della Scarpa D’Oro.

Il favorito rimane Salah, l’egiziano sta stupendo tutti e viaggia ad una media goal straordinaria. Non è un caso che ci siano già dei rumors sull’interessamento del Barcelona al talento ex Roma e Chelsea. A inseguire ci sarà il solito Robert Lewandowsky che, come ogni anno, occupa sempre le posizione di vertice in questa speciale classifica. Quest’anno però, anche l’Italia è ben rappresentata con ben due giocatori al vertice della classifica: Immobile e Icardi. Per quanto riguarda l’attaccante della Lazio, dopo la doppietta siglata contro il Benevento, è a soli tre reti da Salah. Mauro Icardi con i suoi 6 goal in due partite si è rilanciato alla grande in ottica Scarpa D’Oro e si posiziona al sesto posto a soli 4 punti da Messi e Immobile.

Insomma quest’anno ci sono tutti i presupposti per ‘spodestare la Liga’ e chissà, magari riportare l’ambito riconoscimento in Italia, dove manca dalle stagioni 2005-2006 e 2006-2007 (Totti e Toni).

GIOCATORE SQUADRA COEFF. GOAL TOT Salah Liverpool (ING) 2 29 58 Immobile Lazio (ITA) 2 26 52 Lewandowski Bayern (GER) 2 26 52 Messi Barcellona (SPA) 2 26 52 Jonas Benfica (POR) 1,5 33 49,5 Icardi Inter (ITA) 2 24 48 Kane Tottenham (ING) 2 24 48 Cavani PSG (FRA) 2 24 48 Ronaldo Real Madrid (SPA) 2 22 44 Suarez Barcellona (SPA) 2 22 44 Aguero Manchester City (ING) 2 21 42 Neymar PSG (FRA) 2 20 40 Gomis Galatasaray (TUR) 1,5 25 37.5 Quagliarella Sampdoria (ITA) 2 18 36 Dybala Juventus (ITA) 2 18 36

Classifica aggiornata all’1 Aprile 2018