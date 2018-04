Consigli Fantacalcio 31^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Dopo gli impegni di coppa, in cui Juventus, Roma e Lazio ci hanno fatto vivere emozioni differenti, riparte il campionato e quindi anche il Fantacalcio! La 31^ giornata di Serie A inizierà alle 15 con la capolista Juventus impegnata contro il fanalino di coda Benevento al Ciro Vigorito. Padroni di casa a caccia del risultato per entrare nella storia, bianconeri che non vogliono perdere punti in classifica contro l’ultima. Alle 18 ecco Roma-Fiorentina e Spal-Atalanta che faranno da antipasto al derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Domenica ricca con tutte le altre: l’Inter andrà a Torino dell’ex Mazzarri, il Milan ospita il Sassuolo mentre Napoli e Lazio saranno impegnate rispettivamente contro Chievo e Udinese. A completare il quadro anche Crotone-Bologna e Verona-Cagliari match importanti in ottica salvezza. Ma andiamo immediatamente a vedere tutti i Consigli Fantacalcio 31^ giornata.

Consigli Fantacalcio 31^ giornata: Portieri

Turno favorevole per alcuni estremi difensori. Su tutti Szczensy che dovrebbe partire titolare nella Juve al posto di Buffon. Il Benevento non spaventa eccessivamente nonostante il gol siglato anche nel match d’andata. Anche il Napoli, impegnato contro il Chievo non dovrebbe avere troppi problemi. Quindi Reina è sicuramente da inserire nell’undici della vostra formazione. Handanovic contro il Torino e Alisson contro la Fiorentina potrebbero rischiare contro Belotti e Chiesa, meglio optare su Donnarumma contro il Sassuolo. La scommessa tra i pali è Cragno. Il Cagliari andrà a Verona in trasferta. La squadra di Pecchia non sta vivendo un buon momento. Se ci sarà una reazione Cragno potrebbe opporsi e prendere un bel voto. Vale la pensa rischiare.

Evitate Viviano e Perin nel derby tra le genovesi.

Consigli Fantacalcio 31^ giornata: Difensori

Reparto difensivo che nell’ultimo turno ha portato diversi bonus. Conferma per De Vrij della Lazio contro l’Udinese, Masiello, che ha realizzato il gol del 2-0 per l’Atalanta nell’ultima partita, e Ansaldi ha messo la firma sul poker del Toro al Cagliari. I primi due sono assolutamente da schierare per cercare il bis. Per il granata meglio evitare contro la sua ex è a rischio giallo. Koulibaly e Bonucci i più affidabili per questo turno. Benatia della Juve altra valida opzione. Skriniar è solido ma se la vedrà con un Belotti ritrovato e galvanizzato dalla tripletta nel turno di recupero. La scommessa per la difesa è Ceccherini del Crotone. Spesso lasciato solo in area di rigore nelle palle inattive. Un gol del difensore non sarebbe poi così azzardato.

Consigli Fantacalcio 31^ giornata: Centrocampisti

Arriviamo alle zone calde in ottica bonus. A centrocampo ci sono diverse situazioni da monitorare. Su tutte le condizioni di Nainggolan. Il Ninja della Roma si è infortunato contro il Bologna e ha saltato l’impegno di Champions contro il Barcellona. Il belga proverà ad esserci per il ritorno ma un suo impiego domani sembra rischioso. Anche Bonaventura, risultato fuori condizione nelle ultime uscite potrebbe rifiatare. Schieratelo solo se avete in rosa Montolivo. Attenzione anche in casa Napoli dove Hamsik non è al meglio ma dovrebbe esserci mentre Jorginho è squalificato. Occasione dunque per Zielinski e Diawara. Puntate sul gol del polacco. Se credete alle Fantastorie, nella stessa partita ci sarà il ritorno al San Paolo di Giaccherini. Questa volta da avversario. Pensateci! Consigliati Cuadrado e Cristante. Da evitare il duo Missiroli-Mazzitelli del Sassuolo e Rigoni del Genoa. Malus possibili da evitare assolutamente.

Consigli Fantacalcio 31^ giornata: Attaccanti

Ed eccoci finalmente al reparto avanzato. Partiamo immediatamente con i tre da schierare a tutti i costi: Dzeko, Immobile e Mertens. Il bosniaco segna sempre, Immobile è garanzia del +3. Mertens manca da tempo all’appuntamento con il gol e prima o poi esploderà nuovamente. Icardi valida alternativa e anche Dybala. In dubbio Higuain che potrebbe partire in panchina. Le scommesse per il reparto offensivo sono due: Defrel della Roma e Simy del Crotone. Il giallorosso sembra essere tornato fisicamente ai suoi standard ed è andato vicino al gol contro il Barcellona. Se Perotti non dovesse essere al meglio giocherà lui in avanti. Per quanto riguarda il gigante del Crotone, Zenga si affiderà probabilmente a lui in avanti. Un low cost che può valere tanto.