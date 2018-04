Consigli Fantacalcio 32^ giornata: i giocatori da schierare ruolo per ruolo

Dopo la tre giorni europea che ha visto sorridere la Roma e piangere Juventus e Lazio, ci si ributta nel campionato di Serie A con la 32^ giornata e dunque anche con il Fantacalcio!

Il programma di questo turno sarà piuttosto spezzettato ad incominciare dall’anticipo delle 15 di sabato tra Cagliari-Udinese alla Sardegna Arena. Nel tardo pomeriggio sarà poi il turno di Chievo-Torino e Genoa-Crotone che faranno da antipasto alla partita delle 20.45 Atalanta-Inter a Bergamo. Domenica di campionato che si aprirà invece con il lunch match delle 12.30 tra Fiorentina-Spal e proseguirà con le sfide delle 15 Bologna-Verona, Sassuolo-Benevento e soprattutto il primo big match di giornata tra Milan-Napoli. Alle 18 toccherà invece alla capolista Juventus ospitare la Sampdoria allo Stadium. A chiudere in bellezza la giornata spetterà al derby della capitale alle 20.45: Lazio-Roma.

Andiamo dunque a vedere tutti i Consigli Fantacalcio 32^ giornata ruolo per ruolo.

Consigli Fantacalcio 32^ giornata: Portieri

Partite molto complicate per gli estremi difensori. Buffon e Szczesny si giocano il posto contro la Samp. Handanovic sfida l’Atalanta mentre Milan-Napoli e Lazio-Roma sono partite di cui non ci si può fidare. Per questo turno le opzioni diventano tutte, o quasi, delle scommesse. Cragno contro l’Udinese e Perin contro il Crotone puntano a voti alti in pagella. Sportiello contro la Spal potrebbe rivelarsi essere uno dei pochi a fare il classico clean sheet. Anche Sirigu, reduce dall’ottima prova contro l’Inter potrebbe confermarsi contro il Chievo. Puntateci!

Consigli Fantacalcio 32^ giornata: Difensori

Reparto difensivo che regala spesso gioie come nel caso della scorsa settimana con Romulo a segno dal dischetto. Questo weekend molti fantallenatori devono fare i conti con le assenze pesanti di Bonucci squalificato e Romagnoli infortunato. I loro sostituti, Zapata e Musacchio, se la vedranno con l’attacco del Napoli. Non certo una partita facile. Non schierateli. I consigliati sono Skriniar, Acerbi, a caccia del primo gol stagionale, e Benatia. Attenzione alla scommessa della settimana: Rossettini del Genoa che prenderà il posto dell’acciaccato Spolli. Buona alternativa anche N’Koulou del Torino.

Consigli Fantacalcio 32^ giornata: Centrocampisti

Si arriva piano piano ai giocatori che fanno veramente la differenza. Il reparto di mezzo offre come sempre degli ottimi spunti. Chiesa e Cuadrado possono portare bonus importanti. Dzemaili e Cristante sono sempre vicini alla zona gol mentre la sorpresa può essere Diego Laxalt contro il Crotone. L’esterno spinge sempre molto e manca all’appello del gol da alcune partite. Schieratelo! Certezze a centrocampo anche Pjanic e Hamsik. Attenzione a Biglia e Gagliardini contro Napoli e Atalanta. Rischiano il cartellino.

Consigli Fantacalcio 32^ giornata: Attaccanti

Ed eccoci all’attacco. La settimana scorsa è stata un successo: se avete seguito i consigli la tripletta di Dybala e persino il gol del gigante Simy vi avranno certamente fatto vincere la giornata. Questo turno puntiamo forte su Higuain, Icardi e Mertens. Sì, ancora il belga. Dopo il rigore fallito e l’assenza dal tabellino marcatori vorrà assolutamente rifarsi. Il big match contro il Milan è l’occasione giusta per esultare. Ottime scelte anche Belotti e, ovviamente Dybala. Attenzione a Immobile e Dzeko impegnati nel derby di Roma. Se invece avete Ljaic monitorate la situazione, rischia il forfait dopo la rete decisiva contro l’Inter della scorsa partita. La scommessa? Verdi del Bologna.