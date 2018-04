Consigli fantacalcio 32ª giornata

Salve a tutti voi allenatori fantacalcistici, da oggi sarò qui per cercare di aiutarvi a scegliere i miglior giocatori possibili.

Bando alle ciance,incominciamo:

CAGLIARI – UDINESE sabato 14 aprile ore 15:00

Partita molto dura,entrambe le formazioni non vivono un momento esaltante anzi, in questo periodo si contano più le sconfitte che le vittorie,per questo motivo io eviterei le difese di entrambe le squadre, ma punterei su

BARELLA e PAVOLETTI per quando riguarda i sardi, mentre nei friulani l’unico su cui puntare è senza dubbio KEVIN LASAGNA .

CHIEVO – TORINO ore 18:00

In questa partita mi sento di consigliarvi alla lunga i giocatori del Chievo, evitando decisamente quelli del Torino. Tra i giocatori della squadra di casa,vi consiglio vivamente CASTRO – INGLESE , entrambi stanno fornendo buone prestazione e questà può essere anche la partita in cui oltre al ”6” si possono aggiungere bonus. Fiducia anche a SORRENTINO.

GENOA – CROTONE ore 18:00

Partita molto delicata ed agguerrita,dove i centrocampisti saranno fondamentali nel esito finale. Da una parte HILJEMARK , credo sia la partita giusta per un suo goal, dall’altra STOIAN il quale risulta essere sempre uno dei migliori della squadra crotonese.

ATALANTA – INTER ore 20:45

Sfida molto importante e anche cruciale per l’Inter che non può assolutamente sbagliare se vuole un posto ”Champions”. Per questo motivo consiglio vivamente MAURO ICARDI che contro i bergamaschi ha un buon score, affiancateci RAFINHA uno dei più positivi dell’Inter. Da evitare assolutamente il duo B.VALERO – GAGLIARDINI, rischio malus. Per i bergamaschi spazio a CRISTANTE.

FIORENTINA – SPAL domenica ore 12:30

I fiorentini vivono un periodo di forma spettacolare, ma occhio alla Spal che ha gia dimostrato di saper fermare le squadre. Consiglio vivamente BENASSI – CHIESA a secco di buonus da un pò, mentre per la Spal occhio a VIVIANI.

BOLOGNA – VERONA ore 15:00

Sfida dall’esito incerto,per questo motivo sconsiglierei i giocatori di entrambe le squadre,ma in caso di necessità punterei solo su VERDI.

MILAN – NAPOLI ore 15:00

Big Match a San Siro,partita che può regalare davvero tanti bonus in zona offensiva. Per questo motivo vi consiglio vivamente due giocatori : SUSO – MERTENS . Entrambi a secco da un pò con prestazione opache,questa è una grand occasione di riscatto. Da evitare ZAPATA.

SASSUOLO – BENEVENTO ore 15:00

Partita in cui il Sassuolo non può e non deve sbagliare, perchè questa rappresenta una grossa oppurtunità di salvezza per i neroverdi. Spazio a CONSIGLI – ACERBI – BERARDI, sono sicuro che l’attaccante nero-verde si sbloccherà. Da evitare tutto il Benevento

JUVENTUS – SAMPDORIA ore 18:00

Dopo la dolorosa eliminazione in ”Champions” la Juve cercherà subito di svoltar pagina fornendo una grand prestazione. Consiglierei vivamente BUFFON – CUADRADO – DYBALA . Da evitare i giocatori doriani.

LAZIO – ROMA ore 20:45

Derby da sempre molto importante e significativo,spesso deciso dagli uomini chiave. Per questo motivo non si può far a meno dei due attaccanti chiave: IMMOBILE – DZEKO . Fiducia anche a KOLAROV.

PORTIERI CONSIGLIATI : SORRENTINO – CONSIGLI – BUFFON

PORTIERI SCONSIGLIATI : BERISHA – PUGGIONI – VIVIANO

Per questa giornata è tutto,ci rivediamo alla prossima

Buona giornata Fantacalcistica