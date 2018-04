Consigli Fantacalcio 33^ giornata: oggi Inter-Cagliari, ecco chi schierare ruolo per ruolo

Il campionato non si ferma. Dopo le sfide del weekend ecco il turno infrasettimanale. Si riparte dunque anche con il Fantacalcio!

La 33^ giornata di Serie A avrà inizio martedì con l’anticipo di San Siro delle 20.45 tra Inter-Cagliari. Mercoledì tutte le altre sfide con Juventus e Napoli che affronteranno rispettivamente Crotone fuori casa e Udinese al San Paolo prima della super sfida di domenica sera che le vedrà l’una contro l’altra. La corsa Champions passa anche dai match delle romane impegnate contro Fiorentina e Genoa. Il Milan giocherà in trasferta contro il Torino mentre nelle retrovie sfide salvezza tra Verona-Sassuolo e Spal-Chievo.

Andiamo subito a vedere tutti i Consigli Fantacalcio 33^ giornata.

Consigli Fantacalcio 33^ giornata: Portieri

Gli impegni di Inter e Juventus contro Cagliari e Crotone suggeriscono l’utilizzo di Handanovic e Buffon tra i pali. Insieme ad Alisson della Roma contro il Genoa, sono questi i top di giornata. Buona anche la scelta di Reina contro l’Udinese, ma attenzione alla voglia friulana di rialzarsi dopo nove sconfitte. La scommessa in porta può essere Sorrentino del Chievo in trasferta contro la Spal. Evitate Cragno e Puggioni per questa giornata.

Consigli Fantacalcio 33^ giornata: Difensori

Reparto difensivo che dopo una giornata priva di gol, fatta eccezione per le reti sorprendenti di Ceppitelli e Howedes, va a proporre sfide interessanti. La Roma contro il Genoa potrebbe rendersi pericolosa con Manolas anche se il greco, eroe di Champions con il gol che ha eliminato il Barcellona, potrebbe riposare lasciando spazio a Juan Jesus. La Lazio e l’Inter con De Vrij e Skriniar. Sono loro tre i top di giornata. Anche Alex Sandro della Juventus potrebbe essere molto interessante da schierare contro il Crotone. Le scommesse sono due: Silvestre della Sampdoria e Acerbi del Sassuolo rispettivamente contro Bologna e Verona due squadre che concedono molto da palla inattiva.

Consigli Fantacalcio 33^ giornata: Centrocampisti

Il reparto in mezzo al campo offre tanti spunti per questo turno infrasettimanale. Torna Brozovic nell’Inter e contro il Cagliari sarà lanciato dal 1′ minuto. Potrebbe essere un affare puntare sul croato. Occhi aperti anche su Hamsik e Cristante, quest’ultimo contro il Benevento che non è certo una saracinesca. Cuadrado e Khedira ottime scelte, così come Milinkovic Savic impegnato a Firenze contro i viola ma che potrebbe far valere le sue doti e decidere il match. La scommessa a centrocampo si chiama Viviani. Il centrocampista della Spal guiderà la mediana ferrarese contro il Chievo. Una punizione o un assist da calcio angolo dall’ex giallorosso non sono ipotesi così remote. Attenzione anche a Dzemaili.

Consigli Fantacalcio 33^ giornata: Attaccanti

Ed eccoci alle punte. Il reparto offensivo non può prescindere da Icardi. Il numero 9 nerazzurro vorrà trascinare l’Inter alla vittoria casalinga contro il Cagliari. Puntate forte sul capitano argentino. I compagni di reparto consigliati per questa giornata sono Higuain e Mertens. Il Pipita è rimasto a riposo contro la Sampdoria e sarà carico contro il Crotone. Il belga del Napoli è a secco e vorrà ritrovare il gol che faccia da antipasto al big match dell’Allianz Stadium del prossimo weekend. Ottime scelte anche Dzeko e Dybala. Quagliarella e Simeone buone riserve. Anche il Papu Gomez è a caccia del gol perduto e il Benevento potrebbe essere la vittima giusta per tornare ad esultare. La scommessa? Antenucci della Spal autore già di 8 reti e 5 assist in questa stagione.