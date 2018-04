Cristiano Ronaldo provoca la Juventus: “Perchè protestano? Rigore netto su Vazquez”

Il match tra Real Madrid e Juventus ha portato alla luce molteplici polemiche. L’episodio del calcio di rigore per i blancosa all’ultimo secondo (trasformato poi da Cristiano Ronaldo), concesso per un fallo di Benatia su Lucas Vazquez, ha lasciato l’amaro in bocca in casa bianconera e ha vanificato un’impresa che sarebbe stata leggendaria.

Sull’accaduto è tornato anche Cristiano Ronaldo, il quale però ha un parere decisamente diverso da quello degli uomini allenati da Massimiliano Allegri: “Non capisco perché protestano. C’è stato un fallo da dietro su Lucas Vazquez, se non c’è il fallo, lui fa gol”.

L’asso portoghese prosegue poi parlando della partita e delle difficoltà palesate dal Real Madrid: “Abbiamo sofferto. Una lezione per noi? Nel calcio nessuno ha regalato nulla, devi lottare fino alla fine. Oggi, avremmo potuto fare tanti gol, ma la Juventus e Buffon hanno fatto il massimo e per questo, noi siamo i giusti vincitori della doppia sfida”.

CR7 ha poi raccontato del momento antecedente alla realizzazione del tiro dal dischetto e di come abbia mantenuto la calma nonostante la posta in palio:”Le pulsazioni aumentano. Ma quando l’arbitro mi ha fatto cenno, ho pensato solo a calciarlo. Sapevo che era decisivo e sapevo di non poter sbagliare”.

Ritornando al rigore contestato, anche il tecnico madrileno Zinedine Zidane ha detto la sua, ovviamente con toni decisamente più pacati: “Mi dicono tutti che ci fosse. Io non l’ho visto, ma mi dicono che ci fosse. In ogni caso è stato assegnato e la decisione non si può cambiare”.

Dunque l’ennesima conferma di come il calcio sia spesso e volentieri opinabile e se per Buffon si è trattato di un episodio decisamente dubbio, per Cristiano Ronaldo è stato invece un penalty sacrosanto.

Mai come in questo caso, avrebbe fatto molto comodo la Var, solo così si sarebbe potuta rivedere l’esatta dinamica del contatto e fugare qualsiasi tipo di dubbio.