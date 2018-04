Diabaté, che doppietta in Benevento-Juventus: il maliano fa ammittire i bianconeri (Video Gol)

Nel primo anticipo della 31.a giornata del campionato di Serie A la Juventus batte a fatica il Benevento di Roberto De Zerbi con un pirotecnico 2-4, per i sanniti da sottolineare la prestazione superlativa della punta Diabaté che ha fatto ammattire la difesa bianconera con una prestazione fantastica.

Va alla Juventus di Max Allegri la sfida del Vigorito contro il fanalino di coda Benevento che nonostante la sconfitta si prende gli applausi a scena aperta dei proprio sostenitori, per la squadra bianconera tre punti fondamentali in chiave scudetto grazie ad un Paulo Dybala tornato a regalare spettacolo dopo la deludente prestazione in Champions contro il Real Madrid. A prendersi la scena non è stato il numero 10 bianconero in quanto a oscurare tutti ci ha pensato la punta maliana Diabaté con una prestazione superlativa, in quattro giorni il gigante ex Osmanlispor ha realizzato ben 4 reti che hanno messo in evidenza le sue qualità realizzative.

Il Benevento si appresta ad un mesto ritorno tra i cadetti dopo un anno di gloria culminato con una promozione che nemmeno il migliore dei sognatori si sarebbe immaginato, va fatto un plauso alla squadra di Roberto De Zerbi che sta onorando alla grande la maglia nonostante una classifica a dir poco drammatica. Contro i bianconeri i sanniti hanno avuto la forza di rimontare per ben due volte grazie ad una prestazione molto convincente sotto tutti i punti di vista, ricordiamo che la gara è rimasta in equilibrio fino a 14 minuti dal termine prima che Paulo Dybala realizzasse dal dischetto la rete del momentaneo 2-3. Da sottolineare anche in questo caso la reazione veemente del Benevento che non si è dato per vinto, subito dopo la rete di Dybala il neo entrato Iemmello si è divorato una buona occasione mancando così la rete del possibile pareggio.