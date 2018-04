Donnarumma e “l’Afammoc..” allo zio tifoso del Napoli (VIDEO)

La parata di Donnarumma al 93′ in Milan-Napoli ha lasciato tutti a bocca aperta. Amarezza per i partenopei che interrompono la rincorsa alla Juventus, sorrisi ed esultanza per i colori rossoneri e, ovviamente, anche per tutti i tifosi della Vecchia Signora che stava seguendo con grande interesse la sfida di San Siro.

Il numero 99 rossonero è tornato ad essere decisivo e a far parlare di sé grazie ad una parata prodigiosa sul centravanti partenopeo Milik. Lo stesso Donnarumma appena compiuta la parata ha esultato come se avesse fatto un gol, e certamente il gesto dell’estremo difensore rossonero che ha permesso al Milan di pareggiare il match, è valso quanto una rete.

L’esultanza di Gigio però non si è fermata solo al campo e ai complimenti dei compagni e degli avversari. Infatti, Donnarumma ha successivamente postato sui social un messaggio scherzoso nei confronti dello zio tifoso del Napoli.

Il filmato, non sarà certo stato gradito dalla tifoseria napoletana, ricordando anche le origini dello stesso Donnarumma nato a Castellammare di Stabia ma è comunque diventato virale su tutti i social. Il portiere del Milan si lascia andare anche in dialetto rivolgendosi allo zio: “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano. Ma non ci sono riuscito…” e poi: “Afammocc..“.