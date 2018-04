Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 14 aprile

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV, match valido per la 32^ giornata di Serie A. Si gioca oggi alle 20.45 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo la sfida tra gli uomini di Gasperini e quelli di Luciano Spalletti.

Dopo il pareggio esterno contro la Spal, i nerazzurri del Gasp vogliono tornare a correre per le posizioni che valgono l’accesso alla prossima edizione dell’Europa League. Alcune defezioni nella formazione dell’Atalanta. La Dea dovrà rinunciare a Petagna squalificato e probabilmente anche a Ilicic infortunato. Ipotesi Caldara in difesa. Il giovane difensore proverà a recuperare per schierarsi nel reparto arretrato insieme a Masiello e Toloi. Se l’italiano non dovesse farcela c’è Palomino pronto a prendere il suo posto. In mezzo al campo De Roon, autore del gol del pareggio nello scorso match, sarà affiancato da Freuler con Cristante vertice alto vicino agli attaccanti che saranno Gomez e Cornelius. Sulle corsie estere out Spinazzola, ci sono Hateboer e Gosens.

Inter che arriva dalla sconfitta contro il Torino degli ex Mazzarri e Ljaic. Spalletti dovrà forse fare a meno di Miranda. Con Ranocchia non al meglio toccherà a Lisandro Lopez scendere in campo accanto a Skriniar. Handanovc difenderà come al solito la porta mentre Cancelo e D’Ambrosio agiranno sulle fasce. In mezzo al campo non ci sarà lo squalificato Brozovic: ecco Gagliardini con Vecino in ballottaggio con Borja Valero. Icardi e Perisic sicuri in avanti supportati da Rafinha. Dubbio Candreva/Karamoh per la corsia destra dell’attacco.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta TV e streaming gratis

Atalanta-Inter ore 20.45 è il posticipo della 32^ giornata. Il match sarà trasmesso in diretta TV dalle emittenti Sky e Mediaset Premium. Se si desidera vedere la partita su Sky, i canali a disposizione saranno Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Super Calcio e Sky Calcio con i rispettivi canali in HD. Per quanto riguarda i canali Mediaset, il match verrà trasmesso in diretta sui canali Premium Sport e Premium Sport HD.

Sarà possibile seguire il match di questa sera anche in diretta streaming gratis tramite i servizi dedicati agli abbonati Sky e Premium con i servizi Sky Go e Premium Play disponbili anche per PC, smartphone e tablet.