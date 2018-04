Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV e live streaming gratis oggi 15 aprile

Dove vedere Juventus-Sampdoria in diretta TV e live streaming, match valido per la 32a giornata di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla deludente e discussa eliminazione dalla Champions League per mano del Real Madrid, ospitano la Sampdoria di Marco Giampaolo. La Juventus, a questo punto, cerca di tenersi stretto il primato in classifica, ma per farlo dovrà battere i blucerchiati, una vera e propria mina vagante, che spesso e volentieri ha dato del filo da torcere a molte big. Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha battuto il Benevento per 4-2, in un match tutt’altro che semplice. I blucerchiati, invece, sono reduci dal pareggio a reti bianche contro il Genoa, nel sentitissimo derby della Lanterna. La squadra di Giampaolo vuole provarci per l’Europa, cercando di avvicinare il sesto posto, al momento occupato dal Milan di Gattuso.

JUVENTUS-SAMPDORIA, LE SCELTE DEI DUE TECNICI – Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Mattia De Sciglio, infortunatosi al piede sinistro nella partita di Champions contro il Real Madrid, al suo posto ci sarà Stephan Lichtsteiner. Sono tanti i dubbi e ballottaggi a partire dalla difesa, dove l’unico sicuro del posto è Giorgio Chiellini, mentre Benatia e Asamoah se la giocano rispettivamente con Rugani e Alex Sandro. A centrocampo sono favoriti Pjanic e Khedira, mentre in attacco, alle spalle del Pipita Higuain agiranno Dybala, Cuadrado e uno tra Douglas Costa e Mario Mandzukic. A difendere i pali della squadra bianconera ci sarà Gigi Buffon, assoluto protagonista nel post partita partita di Champions League per via delle parole rivolte al direttore di gara inglese Michael Oliver, reo di aver fischiato il calcio di rigore decisivo al 94esimo che ha regalato la vittoria ai Blancos. Per Marco Giampaolo i problemi sono sulle corsie esterne di difesa dove mancheranno Bereszynski squalificato e Murru infortunato, rimpiazzati da Regini e Sala. A centrocampo, il recuperato Barreto, completerà il reparto con l’insostituibile Torreira e uno tra Praet e Linetty, mentre Gaston Ramirez agirà da trequartista alle spalle di Quagliarella e Zapata.

L’ultimo precedente tra Juventus e Sampdoria é terminato 4-1 grazie alle reti di Pjanic, Mandzukic e alla doppietta di Chiellini. La rete per i blucerchiati fu messa a segno dal romanista Patrik Schick. L’ultima vittoria doriana, invece, risale alla stagione 2012/2013 quando la Sampdoria si impose per 2-1 con la doppietta di Maurito Icardi che ribaltó il momentaneo vantaggio di Sebastian Giovinco. La partita di andata del campionato in corso é finita 3-2 per i blucerchiati. Dopo il triplo vantaggio firmato Zapata-Torreira-Ferrari, la squadra bianconera si sveglió troppo tardi con Dybala e Higuain che non riuscirono comunque ad evitare la sconfitta.

DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV E IN STREAMING

La partita tra Juventus e Sampdoria in programma oggi pomeriggio alle 18 all’Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma satellitare Sky sul canale Sky Calcio 1 e Sky Super Calcio o in alternativa su Mediaset Premium sul canale Premium Sport e Premium Sport HD. Il match, inoltre, solo per gli abbonati alle due piattaforme, sarà visibile in streaming con i servizi SkyGo e Premium Play.