Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e streaming gratis oggi 4 aprile

Milan-Inter, mercoledì 4 aprile con fischio d’inizio ore 18.30. Si recupera il match valido per la 27^ giornata di Serie A. A San Siro va in scena il derby della Madoninna tra il Milan di Gennaro Gattuso e l’Inter di Luciano Spalletti.

Il Milan ha perso solo una delle ultime stracittadine tra tutte le competizioni trovando sempre la via del gol. L’Inter può vantare la vittoria dell’andata quando, trascinata dalla tripletta di Mauro Icardi, riuscì a far suo il match. All’epoca non c’era però Gattuso sulla panchina rossonera bensì Vincenzo Montella. Dopo un intero girone le due squadre arrivano al big match con stati d’animo invertiti. Se l‘Inter all’andata era la favorita ed era ancora in corsa per lo scudetto, adesso sono quelli del Milan a stare meglio, almeno sotto il profilo psicologico. L’Inter si trova al quarto posto in classifica ed è reduce da due vittorie importanti dopo due mesi di crisi senza i tre punti. I rossoneri invece grazie anche alla carica del nuovo mister hanno invertito il trend e si trovano in finale di Coppa Italia mentre in campionato sono in piena rincorsa ai posti Champions. La classifica dice che l’Inter ha 58 punti mentre il Milan solamente 50 ma il derby è una sfida in cui certe statistiche contano sino ad un certo punto.

Le due squadre arrivano con alcuni dubbi di formazione. L’inter di Spalletti proverà a continuare nel buon momento dopo le vittorie contro la Sampdoria e il Verona. Per farlo si affiderà a Brozovic e Gagliardini in mezzo al campo con Rafinha trequartista ad aiutare anche il reparto avanzato. In avanti il solito Candreva a destra e il ritrovato Perisic, autore di due gol e due assist nelle ultime due partite, a sinistra. Al centro dell’attacco il capitano Mauro Icardi che ha ripreso a segnare e non ha alcuna intenzione di smettere. Detto del centrocampo, in difesa trovano conferma Cancelo, Skriniar, Miranda e D’Ambrosio a protezione di Handanovic. Il portiere non subisce gol da due partite e vuole continua la propria imbattibilità anche nel derby.

Il Milan, reduce dalla sconfitta contro la Juventus si affida ai soliti undici con Cutrone in ballottaggio con Kalinic per il ruolo di centravanti. Non è però da escludere l’impiego di André Silva esattamente come successo a Torino. A sfidare i nerazzurri, insieme alla punta centrale, ci saranno Suso e Calhanoglu. A centrocampo trova conferma Kessié con Bonaventura mentre Montolivo prenderà il posto dello squalificato Biglia. In difesa Bonucci-Romagnoli sarà la coppia di centrali davanti a Donnarumma. Sulle corsie esterne Calabria a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra.

Il direttore di gara di Milan-Inter sarà Marco Di Bello lo stesso direttore di gara che avrebbe dovuto dirigere il derby il mese scorso.

Dove vedere Milan-Inter in diretta TV e live streaming gratis

Milan-Inter con fischio d’inizio alle 18.30 sarà visibile in diretta TV su Sky e Mediaset Premium. La sfida di San Siro sarà trasmessa in diretta in chiaro su Sky sui canali Sky Sport 1 HD, Sky SuperCalcio HD e Sky Calcio 1 HD. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Trevisani con Daniele Adani come commentatore tecnico.

Anche sui canali Mediaset Premium sarà possibile seguire il match in diretta. Infatti sui canali Premium Sport e Premium Sport HD Milan-Inter sarà trasmessa in diretta con commento di Massimo Callegari e Aldo Serena. Inoltre gli abbonati Sky e Mediaset potranno seguire in diretta streaming gratis la partita di San Siro tramite PC, tablet e smartphone grazie ai servizi Sky Go e Premium Play.