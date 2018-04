Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV e live streaming gratis oggi 8 aprile

Milan-Sassuolo con fischio d’inizio alle 20.45 è il posticipo della 31^ giornata di Serie A. A San Siro i rossoneri di Gennaro Gattuso sfidano i neroverdi di Giuseppe Iachini.

Dopo le gare contro Juventus e Inter, la rincorsa del Milan ai posti validi per la Champions League si è un po’ fermata. Contro gli emiliani l’imperativo è vincere ma non sarà facile visto il buon momento del Sassuolo, reduce dal pareggio contro il Napoli e alla disperata ricerca di punti utili alla salvezza.

Gattuso pensa a qualche cambio causa stanchezza. Potrebbe toccare ancora a Montolivo in mezzo al campo. Il giocatore ha convinto il mister dopo la buona prova offerta nel derby. A rischiare il posto è Jack Bonaventura, opaco nelle ultime uscite e protagonista di voci di mercato. Altra sopresa tra le fila rossonere potrebbe essere André Silva. Il portoghese sembra essere in vantaggio su Cutrone e Kalinic ma come al solito regna il ballottaggio fino all’ultimo. Difesa confermata davanti a Donnarumma con Calabria e Rodriguez ai lati e Bonucci-Romagnoli coppia centrale.

Il Sassuolo dovrà rinunciare agli squalificati Magnanelli e Adjapong e all’infortunato Goldaniga. In avanti Politano è l’unica certezza. Berardi, Rogerio e Babacar si giocano due maglie. In difesa davanti a Consigli ci sarà il solito Acerbi con Dell’Orco, Peluso e Lirola.

Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV e streaming gratis

Milan-Sassuolo, posticipo della 31^ giornata di Serie A con fischio d’inizio alle 20.45 allo stadio Meazza sarà trasmessa in diretta TV dalle emittenti Sky e Mediaset Premium. Su Sky la partita sarà visibile ai canali Sky Calcio 1, Sky Sport 1 e Sky Super Calcio 1. Disponibili anche i rispettivi canali in HD. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e Massimo Ambrosini.

Su Mediaset Premium invece, il match verrà trasmesso nei canali Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD con telecronaca e commento tecnico di Ricky Buscaglia e Roberto Cravero. Inoltre sarà possibile seguire Milan-Sassuolo in diretta streaming gratis per gli abbonati anche tramite PC, tablet e smartphone con i servizi dedicati Sky Go e Premium Play.