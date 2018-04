Dove vedere Sassuolo-Benevento, diretta live e streaming oggi 15 Aprile

Da un lato la possibilità di sferrare un colpo netto alla lotta salvezza, dall’altro il desiderio di prolungare e credere nell’utopia: questa sfida importante è quella del Mapei Stadium, dove il Sassuolo attende la visita del Benevento nel match “salvezza”. Se Iachini non vince sarebbe a rischio esonero, viste anche le tante assenze dell’infermeria; sorte simile per De Zerbi che deve provare a fare punti in campionato, visto l’inizio disastroso di questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – BENEVENTO

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Babacar, Politano.

All: Iachini

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabaté.

All: De Zerbi

ARBITRO: Gavillucci

LA COPERTURA TELEVISIVA DI SASSUOLO – BENEVENTO SU SKY SPORT

Chiuse le partite internazionali di Champions ed Europa – che ha visto qualificarsi la Roma ed uscire Juventus e Lazio – torna in campo il massimo campionato con la 32° giornata. Questo turno è iniziato ieri con gli anticipi Cagliari-Udinese, Chievo-Torino, Genoa-Crotone ed Atalanta-Inter, mentre ieri oggi si giocheranno le restanti partite. Alle 18.00 in programma Juve-Sampdoria, mentre alle 20.45 di scena il derby della capitale Lazio-Roma.

SASSUOLO-BENEVENTO è una delle tre partite in programma oggi alle 15.00. Una sfida molto importante, non solo per rivalità e ambizioni ma anche per esigenze di classifica di entrambe, con il Sassuolo che è in serie positiva da cinque gare e con il Benevento che è deciso a giocarsi tutto in questo rush finale, rinfrancato dalla bella prova contro la Juventus.

Sassuolo-Benevento godrà di una copertura totale su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi delle due squadre

La telecronaca della partita – dalle 15.00 su Sky Calcio 3 HD – sarà di Massimo Tecca, affiancato nel commento tecnico da Carlo Muraro; inviato a bordo campo ed interviste a cura di Matteo Barzaghi. Pre e post partita nello studio di “Sky Calcio Show”, con Ilaria D’Amico. Insieme a lei Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Paolo Condò e Leo Di Bello.

Inoltre sarà possibile seguire Sassuolo-Benevento in diretta streaming gratis per gli abbonati anche tramite PC, tablet e smartphone con i servizi dedicati Sky Go e NOW tv.

LA COPERTURA DI SASSUOLO – BENEVENTO sulla Rai

La partita sarà possibile ascoltarla anche su Rai Radio 1, sempre dalle 15.00, all’interno di “Tutto Il Calcio minuto per minuto”.

Rai Radio 1 è la radio ufficiale del calcio, del basket e non solo, in Italia. Per ogni turno di campionato, il sabato e la domenica, Rai Radio 1 trasmetterà e seguirà in diretta tutte le partite dei campionati italiani di Serie A TIM, Serie B, Lega Basket A, Europa League e Champions League. Senza dimenticarsi del volley, della Formula 1 e della Moto GP.

Rai Italia trasmette in tutto il mondo (escluso in Europa) una selezione dei programmi della Rai Radiotelevisione Italiana, insieme a programmi originali prodotti per gli italiani che vivono all’estero. Ogni weekend in diretta esclusiva su Rai Italia le principali partite del campionato italiano di Serie A disputate al sabato e alla domenica. Ad accompagnare ogni turno di campionato Rai Sport presenta “La Giostra dei Gol”, la trasmissione calcistica domenicale irradiata da Rai Italia in quattro continenti.