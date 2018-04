Dybala a caccia di record: terza tripletta in una sola stagione

Dopo le tante critiche ricevute per la brutta prestazione contro il Real Madrid, culminata anche con l’espulsione che lo costringerà a saltare la gara di ritorno di Champions League, Paulo Dybala è tornato protagonista oggi con la maglia della Juventus in campionato, realizzando una tripletta al Benevento. Oggi è salito a quota 21 reti nella classifica marcatori stanziandosi al terzo posto precedendo Quagliarella con 18 reti e mettendosi dietro a Icardi (24) e Immobile (26). La Joya ha trascinato i bianconeri alla vittoria, arrivata con qualche sofferenza di troppo anche grazie alla tenacia del Benevento che è pervenuto al pareggio per due volte.

Per l’argentino arrivato dal Palermo qualche stagione fa e che sembra abbia trovato la sua consacrazione a Torino sponda bianconera, ha siglato la sua terza tripletta stagionale dopo quelle rifilate a Genoa e Sassuolo. L’ultimo a realizzare tante triplette in una sola stagione fu Paolo Manfredini, nella stagione del 1960-61 con la casacca della Roma. Egli ne fece quattro.

Ora Dybala mancherà nella gara più importante della stagione ossia il ritorno al “Santiago Bernabeu” contro il Real Madrid. Anche se il passaggio del turno è al momento un miraggio la sua presenza sarebbe potuta essere determinante? Probabilmente questa domanda rimarrà senza risposta.