Paulo Dybala fa tripletta in Benevento-Juventus. In particolare la prima rete è meraviglia allo stato puro. La “Joya” fa il miglior regalo possibile a sua mamma per il compleanno. Forse non ci si attendeva che segnasse 3 reti – due delle quali dal dischetto – ma contro i sanniti la reazione del numero 10 era pressoché obbligatoria, dato che al “Santiago Bernabeu” – dove gli uomini di Allegri sono attesi da un’impresa sull’orlo dell’impossibile, il talento argentino non ci sarà, mentre ci si attendeva che potesse essere fra i protagonisti. E’ pur vero che le partite con Lazio in casa e Atalanta a Bergamo, dimostrano che per l’ex Palermo i rigori non sono così scontati.

Dybala fa tripletta, Adani: “Non ha colpa se Ronaldo fa quel gol”

Al termine del match, l’opinionista di SKY Daniele Adani ha affermato: “Dybala non ha colpa se Ronaldo fa quel gesto tecnico“. E’ vero. Dybala, come nessun essere terrestre, può nulla se a un certo punto CR7 s’inventa quel gol. Però, le sue colpe iniziano quando – poco dopo – invece di tentare di trascinare la squadra alla rimonta da leader quale dovrebbe diventare, e invece di provare a rispondere a quell’alieno a cui potrebbe dare del tu, non trova di meglio da fare che rimediare il secondo giallo con conseguente rosso.

Dybala, tripletta in Benevento-Juventus, ma non ricominciamo coi paragoni

Si spera che la tripletta al Benevento di Paulo Dybala non faccia ripartire paragoni con due giocatori – il 7 del Real ed il 10 del Barcellona – che al mometo sembrano a distanza sierale dal 10 ella Juventus, che se vorrà un giorno dare davvero dei tu a quei 2, dovrà fare in modo di ripetere la notte del 3-0 inflitto ai blaugrana. Martedì sera abbiamo visto un inquietante replay di Cardiff.