Dybala, Higuain e il Var, il Benevento non resiste alla Juventus

Il Var? Questo sconosciuto, ma non per tutti, ma per alcuni. La Juve esce vittoriosa col Benevento dal Ciro Vigorito, non con qualche difficoltà, soprattutto difensiva, e ancora con qualche polemica arbitrale. Protagonisti Dybala, Diabete e l’arbitro Pasqua. Dybala, dopo il disastro col Real Madrid, si rifa con una tripletta (due su rigore); Diabate, attaccante malese, ha fatto sperare un punto ai giallorossi, che non meritavano un risultato così ampio, ed infine il direttore di gara, Pasqua, che s’è reso protagonista in entrambi i calci di rigore che hanno fatto le fortune della Juventus. Oltre al vantaggio di Dybala, con una prodezza da fuori area, il primo rigore, sull’1-1 viene fischiato dopo un fallo subito da Pjanic, verso la fine del primo tempo. Pasqua, inizialmente, non fischia, i colleghi al Var, lo richiamano, per correggere l’episodio, e la Juve ripassa in vantaggio. Nella ripresa, la difesa della Juventus, alquanto molle, subisce il pareggio di testa, ancora di Diabate, che fa sognare anche il Napoli, speranzoso nell’impresa sannita. Allegri, fa entrare Higuain, che al 74° dopo un contatto con Viola, non proprio evidente, vola in area, e si conquista il secondo penalty. L’arbitro qui, non viene richiamato, per un fallo che sembra meno evidente del primo, con accentuata caduta del numero 9 bianconero. Ma non siamo in Europa. Dybala, segna il 3 gol, e riporta in vantaggio la Juve. Che con Douglas Costa, chiude i giochi, per un risultato troppo ampio per i sanniti. Il Var? Beh, ancora un mistero. Doveva equilibrare le distanze tra le squadre in Italia, onestamente non sembra così.