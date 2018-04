La Roma approda alle semifinali di Champions, dopo un 3 a 0 al Barcellona. Un impresa che ha un nome e cognone: Edin Dzeko, autore di una prestazione sontuosa. Un goal, assist e nemmeno un pallone sbagliato. L’ attaccante bosniaco a gennaio sembrava dovesse volare a Londra sponda Chealsea, invece per un accordo economico non trovato fra le società decise di restare. Il risultato e’ sorprendente. La Roma ha il suo leader, un attaccante completo che Juve è Milan seguirono a lungo prima del suo approdo nella capitale. I risultati gli stanno dando ragione, il Chealsea e’ meno forte dei giallorossi, Conte e la sua squadra sono fuori da ogni gioco,Dzeko ha scritto la storia della Roma e ancora non e’ finita, sognare fa bene come essere consapevoli che niente e’ impossibile. Il lavoro e la determinazione pagano sempre, il valore del giocatore e’ sempre stato indiscutibile. Ormai rappresenta un vero top per l’ attacco, in qualunque squadra farebbe il titolare. La fiducia che adesso sente con la posizione di leader della squadra ne esaltano le sue qualità. Per il lieto fine manca il rinnovo che arriverà molto presto. Roma deve essere la sua Londra, i tifosi è la città vogliono vedere il loro eroe ancora con la maglia giallorossa. Niente Londra, entro la fine del campionato, il giusto premio alla sua stagione verrà regalatogli dalla società che si lecca i baffi , avendo vinto una grande scommessa. Nessuna cifra potrà far cambiare le cose, da ieri sera anche la volontà del giocatore ha preso un altra direzione: Roma con biglietto di solo andata.