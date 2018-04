Gattuso dopo aver ottenuto il meritato rinnovo, comincia piano piano a far capire le sue idee sul Milan che verrà. Nelle idee del tecnico, consapevole che un paio di pezzi da 90 lasceranno Milanello già sono pronte le contromosse. Suso potrebbe essere in sacrificato a none del bilancio, il suo mal di pancia non sorprende, la voglia di cambiare esiste, le offerte che arriveranno verranno prese in considerazione in accordo con la società. Nella testa di Gattuso non si placa l’ idea di puntare sulla voglia di rilancio di Berardi per sostituire lo spagnolo. L’ attaccante del Sassuolo, sta vivendo una stagione travagliata, ricca di infortuni e sempre con una condizione approssimativa. Il suo tempo in neroverde è scaduto, cambiare aria per il rilancio rappresenta l’ ultima occasione . Il tecnico rossonero crede nelle qualità del ragazzo ed e’ pronto a scommettere sul suo rilancio. Troppo brutto per essere vero, un nuovo ambiente, con obiettivi di livello potrebbero sbloccare la testa di questo giocatore che avrebbe l’ ultima occasione della carriera per riprendersi la nazionale e far vedere le qualità di corsa e resistenza unite ad una tecnica notevoli. Il blocco mentale in cui si e’ incartato ha bisogno di una scintilla, voi rossoneri avrebbe grandi obiettivi, Gattuso ci crede, il ragazzo dovrà aiutarlo per tornare il campione che tutti conosciamo. Proprio sul più bello, la carriera di Berardi ha subito uno stop, da ragazzino prodigio, la fama e il sentirsi arrivato hanno bloccato una crescita che sembrava continua. Le voci di un approdo alla Juve o alla Roma sono state deleterie, Sassuolo non e’ piu’ la dimensione giusta, il ciclo è concluso. Occorreva che qualcuno credesse ancora in lui, a Milano vogliono provarne il recupero, una mossa rischiosa che se portasse al risultato sarebbe una mossa di mercato clamorosa. Una plusvalenza enorme senza indebolire la squadra. Spetterà a Rino lavorare sulla testa di questo ragazzo, ridandogli consapevolezza dei propri mezzi, la fiducia necessaria facendolo sentire importante cosa che da un anno a questa parte non ha più provato. Berardi e’ un campione o un grande flop? Nel 2019 avremo la risposta alla domanda che tutto l’ ambiente si pone. Un infortunio, anche se grave non può giustificare una stagione così anonima e incolore.