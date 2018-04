Gp Bahrain, Hamilton arretrato di 5 posizioni in griglia per sostituzione cambio: chance Ferrari

Il secondo round della stagione 2018 di Formula Uno parte in salita per Lewis Hamilton. Al termine delle prove libere del Gran Premio del Bahrain, in programma sul circuito di Sakir, il pilota della Mercedes è stato costretto a sostituire il cambio della sua W09, con la conseguente penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza. La stessa modifica era stata effettuata dal compagno di squadra Valtteri Bottas, ma al finlandese non è stata comminata alcuna sanzione, in quanto avvenuta nel corso del weekend del Gp di Melbourne, sulla base di quanto affermato dal regolamento della F1.

Doccia fredda invece per l’anglo-caraibico, che già nel corso della gara australiana aveva subito una perdita idraulica, riuscendo comunque a terminare il Gp. “Sfortunatamente la squadra non è riuscita a riparare il cambio”, queste le parole del team di Brackley sui social. In questi casi se la scuderia è costretta a ricorrere a un nuovo cambio prima di sei Gran Premi consecutivi, il regolamento prevede tale consistente penalità.

Dunque potrebbe essere una grande occasione per la Ferrari, apparsa già veloce durante entrambe le due sessioni di libere. La Rossa di Maranello punterà a prendersi la prima fila dello schieramento di partenza, cercando di mettere parecchi metri tra sé e gli avversari fin dalle prime tornate della corsa. La lotta per la pole position sarà quindi con la Red Bull, in buona forma con la coppia Ricciardo-Verstappen e con l’altra Mercedes di Bottas. Ma guai a considerare Hamilton fuori dai giochi: il campione del mondo in carica potrebbe optare per una strategia ad una sola sosta, rimanendo in pista per uno stint più lungo e sfruttando il buon passo gara che la sua vettura sembra avere.