Zlatan Ibrahimovic sembra aver qualcosa da dire a Cristiano Ronaldo, protagonista, ieri sera, nel match d’andata dei quarti di Champions League contro la Juventus.

Ibra, che si è subito reso decisivo nella MLS in campo con il Los Angeles Galaxy, segnando una doppietta contro il Los Angeles FC facendo rimontare i suoi segnando il gol decisivo, ha commentato all’emittente Espn uno dei due gol che Ronaldo ha segnato contro i bianconeri: “Un gesto tecnico notevole, ma ora riprovi a farlo da 40 metri“; chiaramente il gol preso in considerazione, dall’ex Manchester United e Juventus, è la rovesciata del portoghese che l’attaccante svedese ha subito messo a confronto con la sua, altrettanto fantastica, realizzata in un match amichevole nella sua nazionale contro l’Inghilterra il 14 novembre 2012 da circa 40 metri su una respinta del portiere.

Non è la prima volta che Zlatan ha qualcosa da dire sui gesti tecnici dell’attaccante del Real Madrid. Qualche anno fa infatti, in un’intervista gli enne chiesto di mettere a confronto tre grandi del calcio mondiale: Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Messi.

Ibrahimovich non ci andò molto leggero sul calciatore dei Blancos: “Il suo non è talento naturale, ma il frutto di molto lavoro“.

Stiamo parlando, ovviamente, di due tra i più forti del calcio negli ultimi 15 anni, due che detengono tantissimi record, che individualmente hanno vinto tanto e con i club altrettanto.

Staremo a vedere se il numero 7 del Real Madrid risponderà alla sfida lanciata dal suo collega.