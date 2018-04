Ibrahimovic, l’esordio con i Galaxy è da favola. Doppietta e gol da 40 metri (Video)

Zlatan Ibrahimovic non è mai stato banale e mai lo sarà. Dopo l’infortunio al ginocchio, l’addio al Manchester United, Re Zlatan è andato in America per insegnare calcio e alla prima apparizione ha fatto capire di non essere per nulla finito.

All’età di 36 anni, Ibrahimovic colpisce e stupisce. Ma soprattutto vince. I suoi LA Galaxy stanno perdendo 0-3 il derby contro i Los Angeles FC, prima accorciano i compagni Letget e Pontius, poi lui entra e con una doppietta ribalta il match. Al minuto 77′ è pura magia quella che Ibra fa vedere a tutta l’America. Si coordina e calcia dal lontanissimo, da almeno 40 metri ed infila la rete del pareggio. Una parabola che nessuno poteva aspettarsi, precisa e potente che il povero portiere Miller può solo ammirare. Lo stadio Stub Hub Center è in delirio per il beniamino appena arrivato ma per Ibrahimovic non è abbastanza.

Il numero 9 è abituato solo a vincere e a fare gol. Cambiano i campionati ma Zlatan è sempre lo stesso. Mancano pochi minuti alla fine della partita quando Ibrahimovic decide che i sui Galaxy devono portare a casa i tre punti. E chi meglio di lui può portare alla vittoria finale? Ecco che sul cross dalla sinistra è l’ex Manchester United a metterci la testa e a siglare la rete del 4-3 che regala vittoria e tre punti ai suoi.

Ibrahimovic è sempre lo stesso. Decisivo a suon di gol e prodezze. Per chi lo dava finito, questa è la risposta.