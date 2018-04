Il giornalista Tomas Roncero attacca Buffon: “Deve chiedere scusa all’arbitro!”(video)

Tomas Roncero, giornalista del quotidiano sportivo spagnolo AS, nella trasmissione El Chiringuito, appare furioso, verso la Juventus, nel quarto di finale col Real Madrid nel momento del gol annullato ad Isco, che egli valuta regolare. Queste le sue parole: “Il gol di Isco era regolare, si vede, punto! È gravissimo, era il 13’e sarebbe stato 1-1 e finiva la storia. Mi state parlando di furto del secolo per un rigore al 93’dopo aver tolto al Real Madrid un gol regolare? E’ assurdo, assurdo! Però ovvio, nessuno dice nulla, per ché il Real vince”? Consiglierei a Buffon dopo aver rivisto queste immagini, di chiamare l’arbitro Oliver, e chiedergli scusa! Ciò che ha detto è davvero scandaloso! Non me l’aspettavo da un giocatore apprezzato anche da tutto il Santiago Bernabeu! E io se fossi l’arbitro- continua Roncero- esigerei le scuse pubbliche dopo quello che ha detto, e lo porterei in tribunale. La Juventus, in Italia è da sempre la squadra più favorita in ogni campionato, ha vinto 35 titoli, ma in Europa, ne ha vinti soltanto 2. Volete sapere perché? Perché nelle competizioni europee gli arbitri non la trattano come in Italia, mentre in Europa la mettono subito al suo posto.” Non finiscono qui, quindi le polemiche post Real Madrid-Juventus.