Il Milan già si è attivato sul fronte mercato e a quanto si legge nelle ultime indiscrezioni pare che alla squadra rossonera interessi il giovane talento classe ’99 del Benfica che porta il nome di Joao Felix.

Il ragazzo, di ruolo centrocampista, è stato osservato più volte dagli scout della società milanese, però a quanto sembra non rappresenterebbe al momento una priorità per il loro mercato.

Joao Felix è considerato da molti il nuovo Rui Costa e sul suo cartellino ha una clausola piuttosto ingombrante: sono ben 60 i milioni che il club portoghese chiede a chi si affaccia alla loro porta e non sembrerebbe molto interessato ad abbassare il costo del cartellino nel caso sia chiesto uno sconto.

La società, guidata in primis dal presidente Li Yonghong, non vorrebbe spendere tutti quei soldi per un solo giocatore, per lo più se poi si parla di un ragazza che non ha nessuna esperienza europea.

Sulle tracce del “nuovo Rui Costa” non ci sarebbe soltanto la squadra italiana ma anche grandi club esteri come l’Arsenal, il Monaco, le due di Manchester e il Paris Saint Germain.

Tra le qualità del talento portoghese ci sono buona visione di gioco, ottima tecnica e un gran senso del gol: tutto per poter diventare un campione.

La società della squadra lombarda non si è esposta più di tanto per il ragazzo per le motivazioni espresse in precedenza, ma anche perché ha già degli obbiettivi di mercato appuntati sul taccuino di Mirabelli, tra cui André Gomes.

Il centrocampista del Barcellona è considerato ormai una seconda scelta dal mister Valverde, per questo la strada tra il giocatore e la società spagnola sembra al punto di dividersi.

Sul giocatore non ci sono soltanto gli occhi del Milan ma anche quelli della Juventus e dell’Inter, in Italia, ma anche del Liverpool.

Intanto la società blaugrana ha fissato il prezzo per il suo numero 21: 30 milioni e il calciatore potrà lasciare Barcellona.

Vedremo nei prossimi mesi se il Milan cederà ai 60 milioni per Joao Felix o se per la metà andrà in Spagna a prendersi André Gomes.