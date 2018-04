Il Multietna vola agli intercircoli di Coppa Italia di B sulle ali di Conte: tripletta e 4-0 all’Itsd

Archiviato il campionato, si scende in campo per la Coppa Italia di Serie B del girone Sportcity, quando si è giunto alle semifinali, le cui vincitrici raggiungeranno la fase finale intercircoli. Dopo la vittoria dell’Evr 1942 sul Cavaliere Nero, a scendere in campo in via Alvaro del Portillo sono Multietna e Itsd.

IL CINISMO (E LA CLASSE) PAGA – L’inizio di partita è molto equilibrato, nessuna delle due squadre prende il sopravvento sull’altra e, dopo la classica fase di studio, arriva la prima grandissima occasione del match con Bottoni che non riesce a deviare in porta da pochi centimetri un cross perfetto di Schiavoni. Ma il Multietna ha tra le proprie fila un attaccante che fa la differenza: su un cross da calcio d’angolo, Conte al limite dell’area si coordina perfettamente e lascia partire un sinistro al volo meraviglioso che s’insacca all’angolino, portando in vantaggio i suoi. Alla ripresa Deledda prova ad emulare il suo avversario, ma è sfortunato, visto che con una conclusione molto simile prende soltanto il palo. È poi ancora Conte a regalare a Zaharanszky il pallone buono per il 2-0, che in diagonale batte Schiavoni (momentaneamente portiere per l’infortunio di Santoni, che poco prima si era scontrato proprio con il numero nove avversario).

POCO CALCIO, TANTO NERVOSISMO – Il secondo tempo è caratterizzato, purtroppo, da pochi momenti in cui rotola la sfera e da molto nervosismo. Anche in questo contesto, a farla da padrone, è Conte, che si scatena siglando la sua tripletta personale con altre due reti bellissime: la prima è una gran girata dentro l’area di rigore (un gioco da ragazzi per lui, in confronto alla prima), l’altra arriva al termine di un contropiede condotto da lui magistralmente fino all’area di rigore dove, col piattone, infila sul secondo palo Santoni. Succede poi poco altro e, il Multietna vince 4-0 andando alla fase finale intercircoli, mentre l’Itsd avrà un’ultima chance contro il Cavaliere Nero.

MIGLIORE IN CAMPO | CRISTIAN CONTE – Scontata, per usare un eufemismo, la palma di uomo partita per Conte, autentico trascinatore del Multietna, capace di fare gol in qualsiasi modo e in qualsiasi momento: impressionante è il repertorio che ha dimostrato di possedere in questa gara e, anche in un momento in cui il calcio sembrava passato in secondo piano, riesce a far emergere le sue qualità e a farci divertire. Chapeau.