Il Sassuolo, squadra che riesce a fermare le rivali della Juventus

Il Sassuolo, squadra che è da 4 stagioni in serie A, senza uno stadio nella ridente cittadina dell’Emilia Romagna, terra di vino, ottimo cibo, arte e cultura. Sassuolo, che qualche anno fa, sfiorò la clamorosa qualificazione in Champions League, con Eusebio di Francesco, che ora è seduto sulla più blasonata panchina della Roma, che affronterà il Barcellona nei quarti della coppa più ambita d’Europa. Il Sassuolo, che nell’anno scorso, in Europa ci andò, giocando una buona Europa League. Con i suoi talenti, come Sensi, Berardi e Politano, seguiti da mezza Italia. Sassuolo, che domenica ha fermato il Napoli, squadra che ambisce al Tricolore dopo ben 28 stagioni, cercando di interrompere il dominio calcistico della Juventus, ormai padrona incontrastata da 6 anni. Dichiarazioni arrivarono da Acerbi il capitano, oppure da Mazzitelli, che promisero di interrompere l’inseguimento del Napoli, per favorire la Juventus, società che aiuta molto gli emiliani sotto il punto di vista di prestiti e calciatori da formare. Eppure, a Torino, il Sassuolo, fece la gara più brutta della stagione, perdendo con un umiliante 7-0. Non si mette in dubbio, la superiorità dei bianconeri, eppure, i calciatori neroverdi, non lottarono come sabato sera al Mapei Stadium, come se partissero già battuti. Il Sassuolo,(squadra che in casa, su 14 gare ha segnato solo 7 reti) è riuscito a fermare, ricordiamo anche la Roma all’Olimpico, impattando per 1-1 e battendo l’Inter a Reggio,per 1-0. Casualità?