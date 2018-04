Il volo di Cristiano Ronaldo, oscura le cadute di Dybala

Il Real Madrid, ha mostrato la sua forza, la sua superiorità, nella rovesciata di Cristiano Ronaldo. Un volo nell’area della Juventus, tra De Sciglio e Barzagli, che quando ha visto la palla insaccarsi nell’angolino, ha mestamente allargato le braccia come a dire “Che ci possiamo fare”? Bello il gesto dei tifosi bianconeri, che hanno applaudito sinceramente alla prodezza del campione portoghese, capocannoniere della Champions, con 14 gol in 7 partite. E lui ha ringraziato. Da vero campione. Poteva andare anche peggio alla Juventus, se non erano per le traverse colpite da Kroos, e Kovacic. I bianconeri, dovranno fare a meno di Dybala al Santiago Bernabeu, che con una doppia ammonizione salterà il ritorno, che probabilmente sarà una formalità. Ma Dybala, ieri è stato oscurato da Cristiano Ronaldo. E’ il nuovo Messi? Beh, se mettiamo anche le simulazioni, per procurarsi rigori, siamo lontani. Gli arbitri in Europa, sono più duri, severi, non cadono in questi tranelli, come spesso succede in Italia, col Var, o meno. Anche le parole di Allegri, e Buffon, fanno riflettere. Il tecnico juventino, chiedeva ” un po’ di fortuna in più”; mentre il capitano bianconero, è apparso abbattuto ed emozionato, paragonando Cristiano Ronaldo a Maradona e Pelé. Ma chissà, probabilmente Buffon, farà un altro sacrificio, rinviando il ritiro, come promise con la Nazionale?