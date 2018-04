Impresa Roma, tutta la delusione del Barcellona, dai giocatori alla stampa spagnola

Impresa Roma: l’eliminazione dalla Champions League ha lasciato di stucco allenatore e giocatori del Barcellona che nel post partita non riescono a nascondere tutta la loro delusione. L’avventura del Barcellona, infatti, è terminata nel peggiore dei modi, per mano di una grande Roma in grado di ribaltare il passivo dell’andata eliminando così gli spagnoli dalla coppa. Per il secondo anno consecutivo, il Barcellona viene eliminato dalla Champions League contro una squadra italiana. L’anno scorso fu la Juventus di Massimiliano Allegri a eliminare i blaugrana ai quarti di finale, vincendo 3-0 a Torino e pareggiando 0-0 al Camp Nou.

LE REAZIONI DEL BARCELLONA NEL POST PARTITA E LE CRITICHE DELLA STAMPA SPAGNOLA

Al termine del match, l’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde, ha commentato così la disfatta degli spagnoli:”Sono io il responsabile di questa sconfitta. Ci hanno impedito di fare il nostro gioco soffrendo la loro pressione. Il gol iniziale di Dzeko gli ha dato forza e fiducia, mentre noi non siamo mai stati pericolosi se non nei minuti finali della partita“. Anche il centrocampista spagnolo Sergio Busquets ha parlato così nel post partita:”Questa è una serata difficile da dimenticare, forse la più dolorosa da quando vesto la maglia del Barcellona. Negli ultimi due anni in Champions League abbiamo sempre ottenuto ottimi risultati in casa facendo malissimo in trasferta. Spero solo che questa sconfitta non influisca sul rendimento della squadra in questo finale di stagione“. Andres Iniesta, uno dei giocatori simbolo di questo Barcellona potrebbe lasciare il club a fine stagione per approdare in Cina. Il giocatore spagnolo visibilmente deluso e amareggiato, commenta così l’eliminazione:”Un’ eliminazione molto dolorosa che nessuno si aspettava visto il risultato dell’andata. Siamo molto delusi. Questa potrebbe essere la mia ultima partita giocata in Champions League“.

La stampa spagnola, invece, soltanto un mese fa “gioiva” per il sorteggio del Barcellona che definiva l’incrocio con la Roma un “Bombon” manifestando tanto ottimismo per il prosieguo dei blaugrana in Champions League. L’indomani della partita dell’Olimpico, però, i toni della stampa spagnola sono decisamente cambiati, con critiche a tutto e tutti, Messi compreso. Il quotidiano catalano Il Mundo Deportivo per esempio, intitola così “La caduta di Roma”, mentre Marca è il più critico definendo la stagione del Barcellona un “Fallimento totale in Europa”.