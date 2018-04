Inter-Cagliari è l’anticipo della trentatreesima giornata di Serie A: nel consueto turno infrasettimanale, al San Siro si affrontano due squadre che, per diversi motivi, hanno bisogno di punti.

I nerazzurri del tecnico Luciano Spalletti devono rimettersi in sesto, dopo le ultime opache prestazioni che li hanno sensibilmente allontanati dalla zona Champions. Icardi e compagni sono reduci dallo scialbo 0-0 di Bergamo, al quale fa da compagnia il k.o. di Torino dell’altra domenica, oltreché lo sprecato 0-0 nel derby di Milano.

Oramai è assodato che l’Inter non vince dal 31 marzo, in quel 3-0 rifilato all’Hellas Verona e che consentiva di mettere le mani su un posto in Champions. L’obiettivo è invertire la rotta a tutti i costi, soprattutto alla luce del sorpasso operato da Lazio e Roma, che stanno contendendosi la vetrina europea.

Il Cagliari è reduce dal successo interno contro l’Udinese di sabato pomeriggio, giunto dopo una striscia negativa di tre sconfitte consecutive, rispettivamente contro Torino, Genoa ed Hellas Verona, considerando alla stregua il match recupero della ventisettesima giornata, rinviata per la tragica scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori.

A sei giornate dal termine, i sardi non possono assolutamente dormire sogni tranquilli: vero è che la zona retrocessione è distante cinque punti, ma la forbice potrebbe sensibilmente ridursi a stretto giro, specie se si commettono passi falsi. Guai ad abbassare la guardia, dunque.

In Serie A, l’incontro Inter-Cagliari si disputa per la 75esima volta: bilancio in netto favore dei nerazzurri, che hanno battuto gli isolani in ben 35 occasioni, 27 sono invece i pareggi, mentre 13 le affermazioni sarde. Nella scorsa stagione, il Cagliari si impose al San Siro con il risultato di 2-1, in virtù delle reti siglate da Melchiorri e autorete di Handanovic, che di fatto ribaltarono il vantaggio iniziale dei padroni di casa con Joao Mario.

A dirigere la gara Inter-Cagliari è stato designato il signor Fabrizio Pasqua della sezione di Tivoli: esordio assoluto per i nerazzurri con l’arbitro originario di Nocera Inferiore, mentre per i sardi si contano 6 precedenti, tutti favorevoli, con 4 successi e 2 pareggi.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

Il tecnico dei nerazzurri, Luciano Spalletti, dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione, eccezion fatta per Vecino, che sarà monitorato fino all’ultimo minuto prima di sciogliere qualsiasi riserva. Il modulo in campo dovrebbe essere il 3-4-2-1 con Handanovic tra i pali, Miranda centrale di difesa, mentre Skriniar e D’Ambrosio ai lati. A centrocampo spazio a Gagliardini e Brozovic, rientrante tra i titolari dopo la squalifica, con Cancelo e Santon esterni, quest’ultimo riconfermato a scapito di Borja Valero, che dovrebbe partire dalla panchina. Candreva e Perisic dietro ad Icardi unica punta.

Il tecnico dei sardi, Diego Lopez, si presenta a Milano con una lunga lista di indisponibili: accanto agli squalificati Barella e Cigarini, si è aggiunto Farias, bloccato da un fastidio muscolare al polpaccio, oltreché dell’infortunato più datato Dessena, il cui rientro dovrebbe essere previsto per fine mese. Nel 3-5-2 disegnato dal tecnico isolano, spazio a Cragno tra i pali, con Ceppitelli centrale difensivo, Pisacane a destra e Castan a sinistra, con l’ex di turno Andreolli pronto ad insidiare quest’ultimo per una maglia da titolare. A centrocampo accanto a Padoin, Cossu e Ionita avranno il compito di sostituire i predetti assenti, mentre Faragò e Miangue agiranno da esterni. Tandem offensivo composto da Sau e Pavoletti.

Probabili formazioni Inter-Cagliari, martedì 17 aprile 2018 ore 20.45

Probabili formazioni Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Cancelo, Gagliardini, Brozovic, Santon; Candreva, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Rafinha, Borja Valero, Vecino, Eder, Karamoh, Pinamonti. Allenatore: Luciano Spalletti.

Probabili formazioni Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Padoin, Cossu, Ionita, Miangue; Sau, Pavoletti. A disposizione: Rafael, Crosta, Romagna, Andreolli, Lykogiannis, Ceter, Giannetti, Han. Allenatore: Diego Lopez.