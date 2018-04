ENTRAMBE LE MILANESI ALLA RICERCA DELLA GLORIA PERDUTA, PUNTANO AL RITORNO IN CHAMPIONS.

Era il 13 maggio 2003 e alla Scala del calcio andava in scena il Derby della madonnina, valevole per l’accesso alla finale di Manchester( partita conclusa in parità con le reti di Schevchenko e Martins.) roba da veri nostalgici insomma.

Nella serata di domani 4 aprile 2018 le due milanesi avranno di nuovo i destini incrociati in un derby. In palio stavolta ci sarà qualcosa di più ” piccolo” ma ugualmente importante per le due squadre, visti i cambi di dirigenze e la prolungata assenza dalle ultime edizioni della Champions League. La partita di domani, sembra essere uno snodo cruciale per le sorti europee delle due meneghine. La truppa di Gennaro Gattuso (risollevata dalla catastrofica gestione Montella) vuole rispondere con un risultato positivo dopo la “scoppola ” patita all’Allianz Stadium contro la capolista Juventus.

Ad accendere un match che si preannuncia pirotecnico c’è un’ Inter rigenerata dal tecnico Luciano Spalletti, il quale dopo un periodo di appannamento, ha rilanciato le ambizioni nerazzurre con le goleade a Sampdoria e Verona.

A farla da padrone tra i protagonisti delle due compagini, potrebbero esserci sicuramente il giovanissimo Patrick Cutrone con la mina vagante Suso per quel che riguarda il Milan mentre per quel che concerne i nerazzurri il duo formato da Ivan Perisic e Mauro Icardi, rappresenta il maggior elemento di pericolosità. Inter e Milan saranno di nuovo a destini incrociati in un derby ( seppur con interpreti e storie diverse dal passato ), poco importa che la posta in gioco sia grande o piccola, le luci a San Siro saranno ben accese.