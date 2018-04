Juve, tu chiamalo se vuoi Karma

Buffon nel post-gara a Mediaset Premium riferendosi all’arbitro Michael Oliver: “Al 93° non puoi avere il cinismo per distruggere ed infrangere il sogno di una squadra che sul campo ha messo tutto: anima, cuore, sacrificio, sudore, carattere e tutto quello che c’era da mettere. Tu (l’arbitro) ti ergi a protagonista per un tuo vezzo o per il fatto che non hai una personalità adeguata per calcare il campo di questi palcoscenici. Io penso che un essere umano non può fischiare e decretare l’uscita di scena di una squadra dopo una partita simile con un episodio dubbio, anzi stra-dubbio, vuol dire che al posto del cuore c’hai un bidone dell’immondizia e a prescindere da quello, se non hai la personalità per calcare questi palcoscenici e per essere un protagonista positivo stattene in tribuna con tua moglie, con i tuoi figli, ti mangi due patatine, ti bevi la sprite e ti guardi lo spettacolo. Tu non puoi condizionare una partita di sacrificio, un’impresa che era memorabile ed epica perché non hai il coraggio e la personalità per stare a certi livelli.”

Ieri sera è andata in scena probabilmente una delle partite più memorabili della storia del calcio: si partiva dallo 0-3 dell’andata a favore del Real Madrid e con una Juve che non aveva nulla da perdere e si stava concludendo con uno 0-3 a favore della Juve che avrebbe portato tutti ai supplementari; ma poi al minuto 92 è successo l’incredibile: cross per Cristiano Ronaldo che fa la sponda per Lucas Vazquez che viene atterrato da un ingenuo Benatia con l’arbitro che non può far altro che concedere il rigore al Real.

Quello che è accaduto dopo rimarrà probabilmente nella storia poiché tutta la Juventus è andata a protestare ferocemente con l’arbitro, perché ? Perché protestare per un rigore netto ? Certo un rigore al 93° dopo una partita del genere fa male, anzi malissimo, ma non si può insultare l’arbitro per aver fatto il proprio lavoro ed averlo fatto bene !

Si potrebbe dire che le parole di Buffon e il gesto del “You pay !” di Chiellini dovrebbero far riflettere, ma chi dovrebbero far riflettere ? Collina (designatore europeo degli arbitri) ? Gli spagnoli ? Le altre squadre rimaste ancora in Champions ? O gli italiani ? Tra tutti questi possiamo star sicuri che gli italiani non devono riflettere su quanto accaduto o almeno non lo devono fare gli interisti, i milanisti, i romanisti, i laziali, i napoletani, i cagliaritani, i beneventani e potremmo continuare elencando tutti i tifosi di quasi tutte le squadre italiane tralasciando gli juventini, perché da oggi anche loro sanno come ci si sente ad essere derubati, da oggi sanno come si sono sentiti gli interisti dopo il contatto Ronaldo-Juliano, i milanisti dopo il gol-non gol di Muntari, i romanisti dopo quel 3-2 del commento di Totti “devono fare un campionato a parte“, i laziali dopo il rigore negato per il fallo di Benatia su Leiva, i napoletani per la famosa Supercoppa di Pechino, i cagliaritani dopo il mani “non visto” di Bernardeschi e i beneventani dopo il tuffo di Higuain. Purtroppo tutti questi episodi non sono stati “dubbi”, come direbbe Buffon, ma erano stra-evidenti però c’è stata “la personalità dell’arbitro con un gran cuore” a metterci una pezza, giusto ?

Per quanto riguarda l’episodio del rigore c’è ben poco da dire, si potrebbero usare le parole di un vero signore del calcio quale era Vujadin Boskov: “Rigore è quando arbitro fischia“, anche se Buffon ha modificato la frase facendola diventare “Rigore è quando arbitro ha sensibilità“. In tutto ciò, con tutto quello che è successo ci si è dimenticati della grandissima prestazione dei giocatori della Juventus, di un Mandzukic che ieri è stato veramente epico, di un calcio italiano tanto bistrattato dopo le partite dell’andata e che si è stra-riscattato in quelle di ritorno rischiando di buttare fuori entrambe le spagnole, tutto questo perché ? Perché l’arbitro ha fatto il suo dovere contro la Juventus e noi (italiani) non siamo abituati a questo.