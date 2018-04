Juventus, al via la rifondazione: ecco Martial o Griezmann, ma il sogno è Cavani

Juventus: dopo la sconfitta contro il Real Madrid occorre ripartire. Prima lo scudetto e poi sarà rivoluzione e rifondazione. Dalla difesa all’attacco, molti i bianconeri in bilico e solo alcuni certi della permanenza. Marotta e Paratici stanno lavorando per rinnovare la rosa a disposizione di Allegri per la prossima stagione.

Juventus, tutti i nomi per il futuro

In netto 0-3 subito in Champions ha messo in allarme la dirigenza juventina dando il via al processo di rifondazione. Quasi certo l’addio di Buffon a fine stagione, possibile anche quello di Barzagli. Chiellini resterà ma sulla carta d’identità sono già 33 e i continui fastidi non garantiscono una continuità per l’intero arco della stagione. Se in porta Szczesny sarà il titolare con l’addio del numero 1 bianconero e della nazionale, ecco che occorre pensare alla difesa. Sembra arrivato il momento di Caldara, ora all’Atalanta ma già promesso sposo bianconero. Si punta anche a Gimenez dell’Atletico o Sokratis del Dortmund che conosce il calcio italiano avendo già militato nel Genoa e nel Milan. Anche sulle corsie esterne sono tanti i discorsi ancora aperti. Alex Sandro è apprezzato da diversi club e il mercato può offrire sempre molti spunti; Asamoah non sembra voler rinnovare e potrebbe cambiare aria direzione Milano, sponda nerazzurra. De Sciglio ha convinto tutti e potrebbe essere l’unica certezza. Arriverà anche Spinazzola: per lui stesso discorso fatto per Caldara. Il primo nome per rinforzare il reparto è quello di Matteo Darmian dal Manchester United. Il giovane ex Torino non trova più spazio nei Red Devils e vuole tornare in Italia. Piace anche Florenzi, ma strapparlo alla Roma potrebbe essere complicato.

A metà campo i discorsi sono molteplici. Piacciono Cristante ed Emre Can, sono loro i due nomi più in voga. Il primo ha richieste sparse in tutta Europa, il secondo sembrava essere ad un passo dalla Juventus già a gennaio ma poi ha preferito rimanere a Liverpool. La Juve proverà prima con loro e poi passerà a soluzioni alternative come Barella e Pellegrini.

Ma i sogni sono in attacco, reparto che vedrà Mandzukic e Higuain più vecchi di un anno e un Dybala che non è ancora un vero fuoriclasse, vista anche l’ultima prova di Champions.

Juventus, tra Martial e Griezmann spunta il sogno Cavani

Ma la vera rivoluzione potrebbe essere quella nel reparto offensivo. Arrivano conferme dalla Francia per Martial. Il giocatore francese è entrato nei radar della Juventus da qualche mese. Marotta lo segue e lo sponsor interno, Matuidi, ha già messo una buona parola. Ma a fare la differenza potrebbe essere il Ct della nazionale Didier Deschamps che a Tuttosport ha dichiarato: “Se Martial mi chiederà un parere sulla Juventus, glielo darà come ho fatto con Matuidi, ma tocca ai calciatori decidere e al Manchester United non vuole cederlo“.

Il Corriere dello Sport, invece, ha aggiunto un altro nome per il reparto avanzato bianconero. Si tratta di Griezmann dell’Atletico Madrid. Qui il discorso si fa più complesso. Anche il PSG è interessato all’attaccante e il costo sarebbe molto elevato. Molto dipenderà da Dybala e dalle intenzioni della Juventus di liberarsi della Joya o meno.

Ma tra Martial e Griezmann spunta una vecchia conoscenza del calcio italiano. L’ex Napoli, Edison Cavani. Il Matador, ora al PSG, non ha mai nascosto di voler far ritorno in Italia un giorno. I suoi rapporti con Neymar sono risultati difficili fin da subito e la giusta offerta potrebbe convincere i parigini e lo stesso attaccante a trasferirsi a Torino.

La Juventus lavora alla squadra del futuro. La rivoluzione è cominciata.