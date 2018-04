Juventus, Allegri:” A Crotone dobbiamo vincere i sei punti non bastano”

Alla vigilia della trasferta di Crotone dove la Juventus sarà impegnata contro i calabresi ha parlato il tecnico Massimiliano Allegri sull’importanza della partita.

Ecco le sue parole: ” La partita di domani sarà decisiva. E’ ancora più importate questa come quella contro il Napoli. Non dobbiamo parlare di scudetto già vinto perchè non abbiamo ancora vinto nulla. Domani affronteremo una squadra che sta bene e che ha perso immeritatamente contro il Genoa. I sei punti di vantaggio non bastano perchè al Napoli è rimasto un solo obiettivo e farà di tutto per riaprire il campionato.”

Sulla faccenda Crozza-Benatia: ” Quello che succede fuori dal campo non ci interessa e anzi ci fa dispendere solo energie. Dobbiamo archiviare Madrid ormai è andata così. Il resto lascia il tempo che trova.”

Sulla partita di domani: ” Barzagli è a disposizione, Pjanic no valuterò Bernardeschi e altri cambi da fare. Benatia giocherà, Chiellini forse riposerà. Higuain giocherà anche se diffidato perchè dobbiamo vincere e ho bisogno di tutti. In porta andrà Secyzney. La serata di Madrid gli ha fatto bene gli ha dato la giusta adrenalina.”

Sul futuro: ” Mi incontrerò con Marotta-Paratici-Nedved e Agnelli. Parleremo di tutto e ascolterò i programmi futuri della società. Le possibilità della Roma di vincere la Champions? Al momento deve superare le semifinali. Per la finale vedo una tra Bayern Monaco e Real Madrid, il resto può succedere di tutto. Vedremo”.