Juventus, cosa resta di una notte “Real”?

Da quando seguo il calcio mi è stata sempre trasmessa la giusta affermazione che chi vince ha sempre ragione e chi perde cerca qualunque alibi alla sconfitta.

Perciò bisognerebbe tacere.

A scanso di equivoci chiariamo che nell’arco delle due partite il Real Madrid ha meritato forse la qualificazione, e che l’altra sera tutti ci siamo appassionati e interessati alle sorti della Roma.

Ma qui c’è bisogno di fare alcune riflessioni.

L’episodio di ieri sera è la punta dell’iceberg di un atteggiamento e di un comportamento verso le compagini nazionali che sta diventando un po stucchevole. Sia nei confronti del Milan e della Lazio in Europa League che di Roma e Juve in Champions si è verificata una lista di episodi quantomeno discutibili e che fanno nascere quantomeno un sospetto.Un sospetto che ha provato a lasciar intravedere il Presidente Agnelli quando davanti alle tv ha giustamente fatto notare come il Designatore Uefa, l’arcinoto Pierluigi Collina (già di per se agli atti per una serie di vicende che potrebbero scatenare dibattiti e discussioni a iosa) sia in carica da diversi anni e non sia stato ancora sostituito. L’attacamento alle poltrone e le logiche di potere annesse, non si limitano dunque solo alla politica o agli altri campi ma pure nello sport e al calcio. È chiaro che dopo un certo periodo in cui le cose vanno in un certo modo chiunque può pensare che certe decisioni (come anche l’ottusità nei confronti della tecnologia e del Var) nascano più in sede di palazzo che dall’incapacità nel compiere il proprio mestiere piuttosto che da errori tecnici, seppur marchiani come gli ultimi.

Tornando ai fatti di campo pochi hanno fatto notare come già nella partita di andata a Torino le decisioni arbitrali erano apparse quantomeno discutibili, poichè tra ammonizioni, espulsioni e altro qualcosa era sfuggito di mano. Ma c’è una cosa che nessuno ha rimarcato. Perchè proprio al 93′, Cuadrado è stato atterrato in area proprio mentre tentava di battere a rete. Perciò se vale la teoria degli episodi giusti doveva valere anche lì, invece tutto è passato sotto silenzio, perchè tanto la Juve aveva perso 3-0 e tutto era già deciso.

Peccato che, come aveva già dimostrato la Roma, il calcio resta una delle meraviglie più belle dello sport e della vita, e tutto può accadervi. Così anche la Juventus ha compiuto un’impresa storica, epica direi, perchè nessuno e sottolineo nessuno aveva mai rimontato 3 gol in trasferta per giunta in casa del Real Madrid. E cominciamo a pensare che la colpa sia proprio questa. Se certe decisoni diventano impopolari, addirittura proibite in certi campi (gli episodi del Camp Nou lo confermano) vuol dire che conviene di più vedere alcune squadre in finale piuttosto che altre. Già l’anno scorso il Bayern Monaco pagò uno scotto gravissimo in tal senso. e non è detto che non si possa ripetere un’altra volta.

L’arbitro Oliver ieri sera non è stato più in grado di gestire ciò che accadeva, perchè non solo ha espulso Buffon ma non ha cacciato Benatia, che aveva commesso il fallo ed era già stato ammonito.

La coda polemica del post-partita lascia in eredità una impresa sfiorata e portata a termine se vogliamo, perchè la vittoria resta, ma purtroppo il rammarico per i tifosi juventini si sposta alla gestione dei due match.

Quello di andata dove tra episodi sconcertanti ed errori gravi in difesa la partita era sul 2-0, poi la squadra è uscita fuori dal match e l’espulsione con annesso 3-0 di Marcelo parevano aver chiuso tutto.

Ieri sera invece ad un quarto d’ora dalla fine la banda di Allegri è apparsa un po sulle gambe ed in effetti si stavano preparando le sostituzioni che, col senno di poi, andavano fatte per tempo.

Peccato sia andata così. Un’altra volta questa competizione non sorride ai bianconeri, ed ora il palcoscenico sarà tutto a favore di Roma e Lazio al quale va il nostro “in bocca al lupo” per una migliore sorte nelle competizioni.