La Juventus scenderà in campo domani per la 33esima giornata di campionato contro il Crotone: i bianconeri dovranno far conto di due assenze pesanti ma conterà su un ritorno importante.

Due assenze importanti. Torna la Serie A con la 33esima giornata di campionato per il turno infrasettimanale che vedrà sfidare il Crotone di Zenga prima della grande sfida di domenica contro il Napoli che potrebbe decidere lo scudetto. Allegri è stato chiaro in conferenza e definisce la partita di domani ancor più decisiva rispetto al big match di domenica e vuole evitare distrazioni che possono “compromettere” la corsa scudetto. Sono due le assenze, in particolare, dell’ultima ora: non ci saranno Miralem Pjanic e Mario Mandzukic per la sfida di Crotone. Il Bosniaco, uscito in via precauzionale dalla partita di domenica contro la Sampdoria, non andrà in trasferta con la squadra mentre il croato è stato bloccato da una gastroenterite che non dovrebbe compromettere la sua presenza in vista di domenica contro i partenopei di Sarri. Ritorno importante per Massimiliano Allegri che potrà contare sul ritorno di Federico Bernadeschi che ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per un mese e che gli ha fatto saltare il doppio confronto col Real. Manca poco alla fine della stagione e il tecnico livornese potrà contare su tante alternative per andare alla conquista del settimo scudetto consecutivo e della Coppa Italia che si giocherà contro il Milan.

LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Buffon, Pinsoglio, Szczesny



Difensori: Alex Sandro, Asamoah, Barzagli, Benatia, Chiellini, Howedes, Lichsteiner, Rugani



Centrocampisti: Bentancur, Bernadeschi, Cuadraro, Douglas Costa, Khedira, Marchisio, Matuidi, Sturaro

Attaccanti: Higuain, Dybala