La trattativa tra la Juventus ed Emre Can è stata avviata da mesi ma aveva subito un stop improvviso: fonti certe vicino al tedesco, però, rivelano che l’affare è in dirittura d’arrivo.

Juventus-Can: un affare lungo mesi. La Juventus la prossima estate farà una vera e propria rivoluzione di mercato per rinforzare e ringiovanire la rosa e puntare alla conquista della Champions League. Da mesi i bianconeri hanno messo gli occhi sul talento del Liverpool Emre Can in scadenza di contratto con i Reds: il tedesco ha espresso la sua volontà di trasferirsi e non rinnoverà il suo contratto. Un’affare per la Juventus che porterebbe un vero e proprio rinforzo a centrocampo a parametro 0 senza condizionare gli altri colpi in entrata. La trattativa, però, aveva subito una battuta d’arresto: i bianconeri hanno provato a portare già a gennaio il talento dei Reds senza mai riuscire a concludere la trattativa e sperando nella volontà del giocatore di lasciare Liverpool e approdare in bianconero a giugno. Il talento tedesco non ha solo la Juventus a corteggiarlo: molti top club europei hanno messo gli occhi su Emre Can e potrebbero soffiarlo ai bianconeri con un’offerta migliore a livello economico.

Khedira avrebbe convinto Can a vestire il bianconero. Gli ultimi sviluppi danno in vantaggio la Juventus sulle dirette rivali grazie ad un calciatore in particolare ovvero Sami Khedira. Secondo il quotidiano sportivo americano Grant Wahl di Sports Illustrated ha rivelato di avere una fonte vicina dalla nazionale tedesca secondo cui Khedira è a conoscenza dell’affare Can-Juventus e che a giugno si farà. Il centrocampo della Juve ha bisogno di rinforzi e il profilo di Emre Can sembrerebbe quello giusto: giocatore moderno, in grado di dare qualità e quantità alla linea mediana bianconera. I bianconeri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione in estate e l’arrivo di Emre Can in bianconero a parametro 0 non esclude l’arrivo di altri top player in bianconero.