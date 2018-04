Dopo la disfatta in Champions League anche ieri la Juventus di Massimiliano Allegri ha avuto non poche difficoltà a superare il Benevento. Non era facile, lo si poteva intuire, dopo la pesante sconfitta subita martedì contro il Real, ma i bianconeri probabilmente hanno sofferto più di quanto ci si potesse immaginare contro le streghe. La squadra di De Zerbi, infatti, ha condotto un match esemplare mostrandosi capace di riacciuffare per ben due volte con Diabatè il doppio vantaggio bianconero firmato da Dybala (il primo gol scaturito da una magia della Joya, il secondo su calcio di rigore), salvo poi arrendersi al nuovo allungo della squadra di Allegri che, ancora con l’argentino sempre su penalty, e poi con un capolavoro di Douglas Costa, è riuscita a far propria una partita insidiosissima.

Come di consuetudine non sono mancate le polemiche durante e dopo il match per i due rigori concessi alla Juventus. In particolare a colpire è stato l’episodio verificatosi al termine del match quando diversi sostenitori del Benevento presenti in tribuna hanno insultato e accusato i membri della dirigenza bianconera urlando: “Ladri Ladri“. Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, dopo le offese ricevute non sarebbe rimasto indifferente ma al contrario, come riportato dall’emittente locale OttoChannelTV, avrebbe replicato mentre veniva scortato dagli steward fuori dallo stadio: “Questo non è rigore? Se dici così non capisci un ca***o di calcio!” (il riferimento è al secondo penalty fischiato dall’arbitro Pasqua per il lieve contatto tra Viola e Higuain). In realtà a dubitare che lo scontro tra il difensore del Benevento e l’attaccante della Juventus fosse da calcio di rigore non sono stati soltanto i sostenitori delle streghe, ma anche Maurizio Pistocchi, il quale al termine del match ha twittato: “Benevento-Juve 2:4. La Juventus con una tripletta di Dybala (2 su rigore, il 2^-Viola/Higuain -molto contestato- e un golazo di Douglas Costa supera un volitivo Benevento. Al 22^ del 2^tempo sul risultato di 2:2 trattenuta di Benatia su Diabatè sfuggita al VAR”.

A mettere tutti d’accordo, forse, dovrebbe essere la lettura data dall’ex arbitro De Marco, il quale al termine del match ha dichiarato: “Nessun dubbio sul primo, con il fallo molto netto su Pjanic”. Poi ha continuato sul contatto che ha visto protagonista Higuain: “Il penalty è stato assegnato da Pasqua senza esitazioni e senza consultare il Var. C’è un contatto tra Viola e Higuain, sicuramente il Pipita accentua la caduta, ma il tocco sulla gamba c’è. Perché il Var non è intervenuto? Perché non può intervenire in situazioni interpretabili da parte dell’arbitro”.