Juventus, ovazione per Ronaldo dopo il gol: ” Non mi era mai successo in carriera, sono molto felice” ( VIDEO)

La Juventus esce sconfitta per 3 a 0 nel match di andata dei quarti di Champions decisa ancora una volta da Cristiano Ronaldo osannato da tutto il pubblico dopo il super gol in rovesciata.

Disastro Juve, Real ad un passo dalla semifinale. Ancora una volta Zidane batte Allegri ma questa volta nel match d’andata dei quarti di finale di Champions: i blancos si impongono per 3 a 0 grazie ad una super doppietta di Cristiano Ronaldo e il gol finale segnato da Marcelo. I bianconeri hanno provato a reagire per poi crollare definitivamente dopo il 2 a 0 complice anche l’espulsione rimediata da Paulo Dybala per doppia ammonizione. Protagonista della serata è stato proprio il fenomeno del Real Cristiano Ronaldo che prima anticipa tutti e firma il vantaggio iniziale e poi sorprende tutti con una rovesciata perfetta acclamata a tutto il pubblico dello Stadium che si è alzato in piedi ad applaudire il numero 7 dei blancos. Un gesto che non si vede spesso che ha riportato alla luce vecchi ricordi quando Del Piero, esattamente 10 anni fa, usciva dal Bernabeu con una standing ovation dopo una doppietta che stese il Real.

Ronaldo ringrazia tutti i tifosi bianconeri. Al termine della partita vinta per 3 a 0 dal Real Madrid l’uomo della partita Cristiano Ronaldo ha parlato del match e dell’ovazione ricevuta dal pubblico dello Juventus Stadium dichiarando di essere sorpreso in modo positivo dalla reazione dei tifosi bianconeri: ” Sono molto felice e molto felice per la squadra e per me. Abbiamo segnato tre gol contro una grande squadra. Sono felice, molto felice. È stata una grande serata. È stato un momento incredibile. Grazie a tutti i tifosi della Juve, sono stati fantastici. Quello che hanno fatto per me è stato incredibile: non mi era mai successo in carriera. Sono molto felice.” Il Realha ipotecato la semifinale perchè al ritorno per la Juventus servirà una vera impresa.