Real Madrid-Juventus è terminata nel peggiore dei modi. I bianconeri sono stati eliminati grazie ad un calcio di rigore concesso dall’arbitro Oliver al 93′ per il fallo -o presunto come sostengono in molti- di Mehdi Benatia su Lucas Vazquez. Una doccia fredda per la Juventus che conduceva per 0-3, risultato che le avrebbe garantito di prolungare il match ai tempi supplementari, e di giocarsi una qualificazione che, per quello che aveva fatto vedere fino a quel momento, sarebbe stata meritatissima. La decisione del direttore di gara ha fatto infuriare sia i giocatori che la dirigenza bianconera. Tra i più amareggiati senza dubbio, Gigi Buffon. Il capitano della Juve -espulso al 93′ per le accese proteste contro l’arbitro- nel dopo partita ai microfoni di Premium Sport ha pronunciato parole forti, non apprezzate da tutti, anzi.

Nello specifico, Buffon ha dichiarato: “Io non sto a sindacare ciò che ha visto, era un’azione dubbia. Al 93esimo, un’azione dubbia, dopo non aver dato un fallo uguale al 95′ non puoi avere il cinismo di fischiare e distruggere il sogno di una squadra che ci ha messo tutto. O vuoi fare il protagonista o non hai la personalità, non si può fare. Al posto del cuore hai un bidone dell’immondizia. Non puoi condizionare una partita, un’impresa memorabile ed epica perchè non hai la personalità per stare a certi livelli. L’arbitro deve capire cosa sta arbitrando, che giocatori ci sono in campo. Non ne faccio una questione di colpe, ma vuole dire non sapere dove sei, le squadre di fronte, non sai un cazzo”.

Parole queste che hanno fatto seguito alle dichiarazioni del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, che in modo più pacato ha, anche lui, criticato l’arbitro e il designatore arbitrale, Collina. Queste le sue dichiarazioni: “L’arbitro non ha saputo gestire la situazione. E’ un infortunio e ci sta, è un arbitro che è andato completamente in confusione, ha preso una decisione sbagliata. Un arbitro che viene a Madrid deve aver visto la partita di andata e capire il contesto, deve aver visto le scelte prese nella partita di andata, come l’espulsione di Dybala eccessiva. Per quanto riguarda il fatto delle tante italiane colpite, va fatta una riflessione sulla vanità del designatore, che per non favorire squadre della sua stessa nazionalità finisce per punirle. Dovrebbe essere cambiato ogni due/tre anni“.

Tali esternazioni, però, al contrario di quanto ci si potesse aspettare, non sono state apprezzate da molti addetti ai lavori, tra i quali non potevano non esserci loro: Pistocchi e Varriale. Maurizio Pistocchi, infatti ha twittato dop il triplice fischio: “RealMadrid-Juventus 1:3 Con un rigore di CR7 al 93’ -fallo di Benatia su LucasVasquez- il Real si qualifica per le semifinali ma la Juventus e i suoi tifosi possono essere orgogliosi per la prova dei bianconeri, capaci di fare 3 gol al Bernabeu. Serata storica con finale triste. Ho trovato indecenti le parole di Agnelli su Collina e quelle di Buffon sull’arbitro. Agnelli, presidente dell’ECA e membro dell’esecutivo UEFA si doveva contenere, Buffon ha chiuso in malo modo la sua splendida carriera. Peccato: la Juve ha fatto una grande partita buonanotte. Mentre la grancassa della stampa giustizialista prepara le PrimePagine, dalla Spagna arrivano foto chiarissime sul fallo di Benatia su Lucas Vasquez che ha deciso RM-Juventus. Ognuno è libero di interpretarle”.

Varriale allo stesso modo ha scritto sui social: “Complimenti alla Juventus che ha sfiorato un’impresa storica e meritava almeno i supplementari. Per me il rigore c’era,come quello su Cuadrado a Torino. Le dichiarazioni del dopo gara sono state eccessive,identiche a quelle di chi perde male contro la Juve”.

Infine anche Fabrizio Bocca, firma della Repubblica, scrive: “Visto dalla parte della Juve quello non è rigore, visto dalla parte del Real sì. Dovessi parlare per me, che ho rivisto il fallo dieci volte alla tv, direi 65% è rigore e 35% non lo è. Posso credere, al massimo, che nel dubbio l’arbitro Oliver, contro cui ha tuonato Buffon – con parole esagerate, eccessive, addirittura inaccettabili e su cui andrà fatta una riflessione a parte – abbia deciso a favore del Real Madrid. Come effettivamente in campo internazionale può capitare sovente”.